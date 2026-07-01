Harry Kane evita el batacazo contra RD Congo: Con un doblete instala a Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026

01 jul. 2026 - 14:30 hrs.

Inglaterra estuvo al borde de una sorpresiva eliminación en el Mundial 2026, pero logró reaccionar en los minutos finales para derrotar por 2-1 a República Democrática del Congo y clasificar a los octavos de final del torneo.

La gran figura del encuentro fue Harry Kane, quien marcó un doblete en el segundo tiempo para revertir un partido que parecía escaparse para los europeos.

RD Congo sorprendió desde el inicio

El conjunto africano golpeó rápidamente y se puso en ventaja a los 7 minutos, gracias a un gol de Brian Cipenga, instalando la incertidumbre entre los ingleses.

Durante gran parte del compromiso, República Democrática del Congo logró sostener la ventaja gracias a una sólida actuación defensiva y a las destacadas intervenciones de su arquero, Lionel Mpasi, quien evitó en varias ocasiones el empate de Inglaterra.

Harry Kane evitó el batacazo

Cuando la eliminación parecía cada vez más cercana, apareció el capitán inglés. Harry Kane igualó el marcador a los 75 minutos y volvió a convertir a los 86', sellando la remontada y el triunfo por 2-1.

Con este resultado, Inglaterra evitó correr la misma suerte de selecciones como Alemania y Países Bajos, que ya quedaron eliminadas del Mundial 2026.

Gracias a la victoria, Inglaterra avanzó a los octavos de final, instancia en la que se medirá ante México, país anfitrión del torneo, en busca de un lugar entre los ocho mejores del campeonato.

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