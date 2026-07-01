Cabo Verde, el rival de Argentina: dónde queda, cuántos habitantes tiene y la historia de los Tiburones Azules

01 jul. 2026 - 13:39 hrs.

Antes del Mundial 2026, muy poca gente fuera del fútbol africano sabía exactamente dónde quedaba Cabo Verde. Hoy, los "Tiburones Azules" son la selección más buscada del torneo y el próximo rival de Argentina en los dieciseisavos de final.

El viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile, la vigente campeona del mundo enfrentará en Miami a la mayor sorpresa de la Copa del Mundo. Para entender por qué esta selección genera tanta fascinación, hay que conocer primero al país que representa.

Dónde queda Cabo Verde

Cabo Verde es un archipiélago de diez islas volcánicas ubicado en el océano Atlántico, a unos 570 kilómetros de la costa occidental de África, frente a Senegal y Gambia. Su superficie total es de apenas 4.000 km² y su capital es Praia, ubicada en la isla de Santiago, la más grande del archipiélago.

Las islas tienen una topografía particular: son volcánicas y áridas, con dunas de arena que llegan empujadas por el viento desde el desierto del Sahara, y puntos de altitud notable como el Pico do Fogo, el único volcán activo del país.

Su clima cálido y estable, sus playas y su solidez política lo han convertido en un destino turístico relevante que recibe más de un millón de visitantes al año.

Su historia: un archipiélago sin población antes de 1456

Cabo Verde tiene una historia única: cuando los portugueses llegaron en 1456, no había población humana en las islas. Su poblamiento comenzó desde cero. Los primeros habitantes se establecieron con la colonización portuguesa y la sociedad se formó a partir de la mezcla entre europeos y africanos traídos como mano de obra. Ese origen explica la identidad cultural profundamente mestiza del país, expresada en su música —la morna, el funaná y la coladeira— y en el idioma criollo de base portuguesa que hablan sus habitantes. El país se independizó de Portugal en 1975.

Población: más caboverdianos fuera que dentro

Con poco más de 500.000 habitantes, Cabo Verde es el país con menor población en clasificar a las rondas eliminatorias de esta Copa del Mundo. Pero su dato demográfico más llamativo es otro: se calcula que hay más de dos millones de caboverdianos en la diáspora.

Se dice, de hecho, que la emigración es "la isla número 11". La mayoría vive en Portugal, Estados Unidos, Países Bajos, Francia y Argentina. En Buenos Aires y sus alrededores, especialmente en Dock Sud y Ensenada, existe una comunidad caboverdiana con más de un siglo de historia.

La selección: nacida de la diáspora

La selección de fútbol de Cabo Verde, conocida como los Tubarões Azuis, disputó su primer partido oficial en 1978. Durante décadas compitió sin mayor trascendencia continental, hasta que en 2013 clasificó por primera vez a la Copa Africana de Naciones. Desde entonces creció sostenidamente hasta lograr el hito más grande de su historia: el 13 de octubre de 2025, Cabo Verde se clasificó para su primer Mundial al derrotar a Esuatini por 3-0.

Su plantel es un reflejo de su historia migratoria. De los 26 futbolistas citados para el Mundial 2026, 14 nacieron fuera del archipiélago, principalmente en Países Bajos, Francia y Portugal. La federación rastreó activamente a descendientes en el extranjero, e incluso recurrió a redes como LinkedIn para localizar posibles convocados.

Uno de los casos más llamativos es el del defensor Roberto Pico Lopes, nacido en Dublín, de padre caboverdiano y madre irlandesa. El técnico es Pedro Leitão Brito, conocido como "Bubista", exjugador y capitán histórico de la selección.

Un histórico e invicto Mundial 2026

Cabo Verde cerró la fase de grupos del Grupo H de forma invicta con tres empates, avanzando a los dieciseisavos de final como segundo de grupo. Sus resultados rozaron lo milagroso: empate 0-0 ante España (vigente campeona de Europa), empate 2-2 ante Uruguay y empate 0-0 ante Arabia Saudita.

En su debut absoluto, Cabo Verde resistió el asedio de España gracias a una actuación consagratoria del portero Vozinha, quien acumuló 27 atajadas a lo largo de la fase grupal. Por su parte, el mediocampista Kevin Pina grabó su nombre en la historia al anotar ante Uruguay en el vibrante empate 2-2.

Una de las particularidades de Cabo Verde es su filosofía del "No stress". Esta expresión forma parte de la vida cotidiana de los caboverdianos y representa una manera de afrontar los desafíos con serenidad y capacidad de adaptación. Ese estilo de vida se trasladó al terreno de juego: la selección afrontó cada compromiso con una tranquilidad asombrosa, sin dejarse intimidar por la jerarquía de sus rivales y apostando por un fútbol disciplinado y colectivo.

Argentina vs. Cabo Verde: hora y dónde ver en Chile

Partido: Argentina vs. Cabo Verde — Dieciseisavos de final

Argentina vs. Cabo Verde — Dieciseisavos de final Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Hora en Chile: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami, Florida

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