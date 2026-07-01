Partidos de hoy miércoles 1 de julio del Mundial 2026: horarios en Chile y datos clave

01 jul. 2026 - 09:51 hrs.

El miércoles 1 de julio trae tres partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Inglaterra abre la jornada al mediodía ante la sorprendente República Democrática del Congo, Bélgica enfrenta a Senegal en la tarde y Estados Unidos cierra la noche ante Bosnia y Herzegovina. Tres llaves sin margen para el error. Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave de cada encuentro.

Inglaterra vs. República Democrática del Congo — Dieciseisavos de final

12:00 horas de Chile — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia

Transmite: Chilevisión, DSports y Paramount+

Inglaterra llega como líder del Grupo L con siete puntos, tras victorias ante Croacia (4-2) y Panamá (2-0) y un empate sin goles ante Ghana. Jude Bellingham, Harry Kane y Phil Foden son las grandes figuras de los Tres Leones en su debut en la fase eliminatoria. La República Democrática del Congo es una de las grandes sorpresas del torneo: avanzó como uno de los ocho mejores terceros tras vencer 3-1 a Uzbekistán en la última jornada del Grupo K, regresando a un Mundial 52 años después de su única participación en Alemania 1974. Para Inglaterra, el partido parece favorable sobre el papel, pero el Congo ya demostró en la fase de grupos que no viene a hacer turismo.

Bélgica vs. Senegal — Dieciseisavos de final

16:00 horas de Chile — Lumen Field, Seattle, Washington

Transmite: DSports y Paramount+

Bélgica llega al partido con la presión de ser una de las selecciones más talentosas del torneo que aún no ha terminado de convencer. Los Diablos Rojos vienen de superar la fase de grupos con trabajo, pero sin brillar como la calidad de su plantel haría suponer. Romelu Lukaku, con goles en el torneo, y Kevin De Bruyne son las referencias de un equipo que en esta Copa del Mundo tiene la obligación de ir lejos. Senegal, con Sadio Mané como referente, avanzó como uno de los mejores terceros y llega con la motivación de quien ya superó la fase de grupos en Qatar 2022 y llegó a cuartos de final. El Grupo que comparte con Francia dejó a los senegaleses con argumentos suficientes para complicar a cualquier rival en una eliminatoria directa.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Dieciseisavos de final

20:00 horas de Chile — Levi's Stadium, Santa Clara, San Francisco

Transmite: DSports y Paramount+

Estados Unidos llega a los dieciseisavos como segundo del Grupo D, con una victoria ante Paraguay y empates ante Australia y Turquía. El anfitrión juega con toda la presión de una nación detrás en San Francisco. Folarin Balogun y Christian Pulisic son las principales cartas ofensivas del equipo de Mauricio Pochettino. Bosnia y Herzegovina llegó como uno de los mejores terceros, avanzando con un punto suficiente en el Grupo B. Los bosnios llegan sin presión y con todo por ganar ante el anfitrión más grande del torneo.

Resumen de partidos de hoy en Chile

12:00 hrs — Inglaterra vs. RD Congo — Dieciseisavos — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — Chilevisión, DSports y Paramount+

— Inglaterra vs. RD Congo — Dieciseisavos — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta — Chilevisión, DSports y Paramount+ 16:00 hrs — Bélgica vs. Senegal — Dieciseisavos — Lumen Field, Seattle — DSports y Paramount+

— Bélgica vs. Senegal — Dieciseisavos — Lumen Field, Seattle — DSports y Paramount+ 20:00 hrs — Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — Dieciseisavos — Levi's Stadium, San Francisco — DSports y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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