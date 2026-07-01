México tumba al Ecuador de Beccacece y se clasifica a los octavoos de final del Mundial
- Por Vicente Guzmán
México avanzó a los octavos de final del Mundial tras derrotar 2-0 a Ecuador en su estadio Azteca. Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos y Raúl Jiménez sentenció el triunfo nueve minutos después (31'). El Tri se enfrentará al vencedor entre Inglaterra y RD Congo, que se disputará el miércoles.
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