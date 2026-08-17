Terremotos en Venezuela dejan 6.438 fallecidos: Continúa la búsqueda de personas desaparecidas

17 ag. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Venezuela registra 6.438 muertes producto de los dos terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio, mientras continúa la búsqueda de cadáveres entre los escombros y la detonación de edificios que resultaron afectados.

La cifra fue entregada este lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, quien publicó un nuevo balance semanal sobre la tragedia.

Continúa búsqueda de cuerpos entre los escombros

Los sismos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio, principalmente el estado costero de La Guaira, donde al menos 190 edificios se desplomaron.

A casi dos meses de la tragedia, voluntarios y familiares se mantienen en la búsqueda de cuerpos entre los escombros.

Los cadáveres que todavía no han sido recuperados figuran como desaparecidos. Sin embargo, hasta la fecha el Gobierno no ha publicado una cifra de personas que permanecen sin localizar.

Casi 60 mil viviendas afectadas

De acuerdo con el balance, cerca de 60.000 viviendas resultaron afectadas por los terremotos y unas 24.429 se encuentran inhabitables.

En tanto, miles de damnificados permanecen en campamentos temporales, muchos de ellos en condiciones precarias.

La situación se complicó durante la madrugada del domingo, cuando torrenciales lluvias destruyeron las carpas ocupadas por damnificados en algunos de estos campamentos en Caracas.

Gobierno promete viviendas para damnificados

El gobierno interino de Delcy Rodríguez comprometió la entrega de viviendas para las personas damnificadas por los terremotos.

Hasta ahora, se han entregado 335 hogares, de un total de 4.000 viviendas que las autoridades prometieron entregar antes de fin de año.

Mientras continúan las labores de búsqueda y la demolición de estructuras afectadas, miles de personas siguen a la espera de una solución habitacional tras la devastación provocada por los terremotos de junio.

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