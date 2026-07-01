Kane mete dos y se mete en la pelea: la tabla de goleadores del Mundial 2026 actualizada al 1 de julio

01 jul. 2026 - 14:19 hrs.

La carrera por la Bota de Oro adidas del Mundial 2026 se pone más emocionante con cada jornada. Este miércoles se sumó un nuevo candidato al podio: Harry Kane marcó un doblete ante la República Democrática del Congo —cabezazo al 75' y derechazo al 86'— para darle la vuelta a un 0-1 y clasificar a Inglaterra a los octavos de final.

Con cinco goles en el torneo, el delantero del Bayern Múnich iguala a Erling Haaland y se mete de lleno en la pelea por el título de goleo. Arriba, Lionel Messi y Kylian Mbappé siguen líderes con seis goles cada uno.

Tabla de goleadores del Mundial 2026 — Actualizada al 1 de julio

6 goles:

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

5 goles:

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

4 goles:

Ousmane Dembélé (Francia)

Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles:

Bradley Barcola (Francia)

Brian Brobbey (Países Bajos)

Matheus Cunha (Brasil)

Jonathan David (Canadá)

Raúl Jiménez (México)

Johan Manzambi (Suiza)

Julián Quiñones (México)

Ismael Saibari (Marruecos)

2 goles:

Cristiano Ronaldo (Portugal), Jude Bellingham (Inglaterra), Cody Gakpo (Países Bajos), Mikel Oyarzábal (España), Daniel Muñoz (Colombia), Antonio Nusa (Noruega), entre otros.

La Bota de Oro tiene ahora cuatro candidatos serios en apenas cuatro goles de diferencia. Messi y Mbappé lideran con seis, seguidos por Haaland y Kane con cinco. La fase eliminatoria apenas comienza y todos tienen partidos por delante para seguir sumando.

Messi juega el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, Mbappé el sábado 4 ante Paraguay, Haaland el domingo 5 ante Brasil y Kane el lunes 6 ante México. Cuatro partidos consecutivos que pueden redefinir por completo el liderato de la tabla.

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

Todo sobre Mundial 2026