Juegan Argentina y Colombia: Partidos de hoy viernes 3 de julio del Mundial 2026 con horarios en Chile y datos clave

03 jul. 2026 - 10:54 hrs.

El viernes 3 de julio cierra la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tres partidos definen los últimos cupos para los octavos de final, con Argentina como gran protagonista del día. La Albiceleste de Lionel Messi debuta en la fase eliminatoria ante la sorpresiva Cabo Verde, mientras Colombia cierra la jornada ante Ghana en Kansas City. Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave de cada encuentro.

Australia vs. Egipto — Dieciseisavos de final

14:00 horas de Chile — AT&T Stadium, Arlington, Dallas

Transmite: DSports, DGO y Paramount+

El partido que abre la jornada enfrenta a dos selecciones que llegan con objetivos similares: avanzar a los octavos de final por primera vez en su historia reciente. Australia terminó segunda del Grupo D, con victoria ante Paraguay y empates ante Turquía y Estados Unidos. Egipto, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo G tras su victoria ante Bélgica. Mohamed Salah, que lleva dos goles en el torneo, buscará dar un paso más hacia lo que podría ser la mejor actuación mundialista de su carrera. El AT&T Stadium, el más grande del torneo con 94.000 espectadores, recibe el primer partido del día.

Argentina vs. Cabo Verde — Dieciseisavos de final

18:00 horas de Chile — Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Transmite: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

El partido del día. Argentina debuta en la fase eliminatoria del torneo ante la mayor sorpresa del Mundial 2026. Lionel Messi, máximo goleador del torneo con seis tantos, lidera a la Albiceleste que cerró la fase de grupos con tres victorias. Cabo Verde se convirtió en el país más pequeño en alcanzar la fase de eliminación directa: avanzó con tres empates en el Grupo H, dejando fuera al bicampeón mundial Uruguay. La selección africana llega sin presión, con la tranquilidad de quien ya cumplió el sueño y puede jugar con libertad total. Argentina es el amplio favorito, pero Miami —la ciudad más latinoamericana de Estados Unidos— tendrá un ambiente muy especial para este histórico primer enfrentamiento entre ambas selecciones.

Colombia vs. Ghana — Dieciseisavos de final

21:30 horas de Chile — Arrowhead Stadium, Kansas City, Misuri

Transmite: Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

Colombia cierra la jornada en el estadio más ruidoso del mundo ante Ghana. Los Cafeteros terminaron primeros del Grupo K con cinco puntos —victoria ante Uzbekistán y empate sin goles ante Portugal— y llegan con Luis Díaz y James Rodríguez como las principales amenazas ofensivas. Ghana, que avanzó como tercer lugar del Grupo L, busca dar la sorpresa en Kansas City. El ganador de este duelo enfrentará en octavos de final al ganador del cruce Australia-Egipto. Para Colombia, el partido es una oportunidad inmejorable de avanzar a octavos y soñar con algo más grande en este torneo.

Resumen de partidos de hoy en Chile

14:00 hrs — Australia vs. Egipto — Dieciseisavos — AT&T Stadium, Dallas — DSports, DGO y Paramount+

— Australia vs. Egipto — Dieciseisavos — AT&T Stadium, Dallas — DSports, DGO y Paramount+ 18:00 hrs — Argentina vs. Cabo Verde — Dieciseisavos — Hard Rock Stadium, Miami — Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

— Argentina vs. Cabo Verde — Dieciseisavos — Hard Rock Stadium, Miami — Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ 21:30 hrs — Colombia vs. Ghana — Dieciseisavos — Arrowhead Stadium, Kansas City — Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports