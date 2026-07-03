Suiza cumplió la tarea: Venció 2-0 a Argelia y avanzó a octavos de final del Mundial

03 jul. 2026 - 01:04 hrs.

¿Qué pasó?

Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver y se clasificó para los octavos de final del Mundial de Norteamérica.

Su rival saldrá entre el vencedor del duelo entre Colombia y Ghana que se disputará el viernes en Kansas City.

Victoria cómoda

El partido apenas tuvo historia: los europeos fueron superiores y se impusieron con los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye al inicio de cada tiempo.

El primer tanto llegó tras una gran jugada individual de Johan Manzambi, uno de los jugadores revelación del torneo, que avanzó con el balón desde la línea de fondo y su pase atrás lo empujó Embolo a la red.

El segundo llegó en un mal despeje de la defensa argelina que Ndoye tomó en el borde del área y batió a Luca Zidane de un derechazo cruzado pegado a la base del palo.

Con dos goles abajo en el marcador, el equipo africano trató de reaccionar y tuvo un par de acercamientos peligrosos al arco defendido por Gregor Kobel, pero el portero del Borussia Dortmund apenas tuvo trabajo durante todo el partido.

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Suiza alcanza los octavos de final de un Mundial por cuarta ocasión consecutiva, aunque la última vez que superó la instancia fue en 1954, precisamente la edición que organizó.

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