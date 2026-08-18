Nueve comunas estarán sin luz: Anuncian corte de suministro de hasta 7 horas en la Región Metropolitana
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de miércoles 19 de agosto en diversas comunas de la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en nueve comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este miércoles 19 de agosto?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte seránIr a la siguiente nota
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Estos son los sectores que se verán afectados:
Recoleta
Entre las 09:30 y las 13:30 horas:
Las Condes
Entre las 11:30 y las 14:30 horas:
La Reina
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas:
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:
Santiago
Desde las 11:00 hasta las 14:00 horas:
La Granja
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:
La Florida
Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas:
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