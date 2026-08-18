Anuncian cortes de luz en 9 comunas de Santiago este martes: Conoce las zonas que serán afectadas

18 ag. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de martes 18 de agosto en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en nueve comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este martes 18 de agosto?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lo Barnechea, Santiago, Providencia, Independencia, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida, Ñuñoa y San Miguel.

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Lo Barnechea

Entre las 09:30 y las 15:30 horas:

Independencia

Entre las 09:30 y las 15:30 horas:

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Entre las 10:00 y las 12:00 horas:

Santiago

Entre las 10:00 y las 16:00 horas:

Ñuñoa

Entre las 10:00 y las 17:00 horas:

Pedro Aguirre Cerda

Entre las 10:00 y las 18:00 horas:

Entre 10:00 y 16:30 horas:

Entre las 10:00 y las 14:00 horas:

La Florida

Entre las 10:00 y las 17:00 horas:

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