Gobierno abrirá 5.000 subsidios que cubren el 50% del sueldo mínimo para enfrentar crisis laboral: ¿Desde cuándo se entregarán?

03 jul. 2026 - 10:00 hrs.

El Gobierno anunció un nuevo subsidio a la contratación como respuesta directa al último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que fijó la desocupación nacional en 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026.

La medida fue presentada tras la tercera sesión de la Mesa Interministerial para el Empleo, realizada en el Palacio de La Moneda con la participación de los ministerios de Economía, Trabajo y Mujer.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabezó el anuncio y detalló los primeros lineamientos del beneficio, que será administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) a través del Ministerio del Trabajo.

¿Cuándo comenzará el subsidio a la contratación?

Las postulaciones se habilitarán a mediados de julio, según confirmó el propio biministro Mas. El fondo de emergencia contempla 5.000 subsidios estatales para la creación de nuevos empleos, con una bonificación equivalente al 50% del ingreso mínimo mensual —más de 270 mil pesos— durante cuatro meses continuos.

¿Cuánto dinero entrega y quiénes pueden postular?

Cada empresa podrá acceder a un máximo de 200 contrataciones subsidiadas, con el fin de repartir los recursos de manera equitativa entre distintos empleadores. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que se trata de una herramienta de activación rápida mientras se afinan políticas de mayor alcance: "El Gobierno cuenta con instrumentos de mediano plazo, una de ellas es el subsidio unificado al empleo, que parte en octubre, por ley", señaló, precisando que este primer beneficio estará disponible para todo tipo de trabajador.

Refuerzo regional y lectura política del Gobierno

La estrategia también contempla coordinación con los gobiernos regionales de Coquimbo y La Araucanía, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), para generar otros 500 empleos estables. En paralelo, las autoridades revisan los alcances del subsidio 889, destinado a las zonas extremas del país.

Respecto a las cifras de desocupación, que se mantienen sobre el 8% con estancamiento en el segmento femenino, el biministro Mas apuntó a la gestión anterior: "Lo que hemos heredado es el resultado de unas malas políticas públicas implementadas en el pasado y que tienen consecuencias hoy día".

Todo sobre Subsidios