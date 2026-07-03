Zanjas en la frontera norte: Obras en Chacalluta alcanzan el 100% y en Colchane superan el 60% de avance

03 jul. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno informó que la ejecución de la zanja fronteriza de Colchane, en la región de Tarapacá, alcanza más del 60%, mientras que la de Chacalluta, en la región de Arica, ya tiene el 100% de avance.

Como parte del Plan Escudo Fronterizo, el objetivo de estas obras es generar una medida de control físico para prevenir delitos asociados a zonas fronterizas, como narcotráfico, robo de vehículos e ingreso y salida irregular de personas.

Zanjas en Chacalluta y Colchane

De acuerdo al Ejecutivo, el avance de la zanja en Chacalluta es del 100% a lo comprometido (6.751 metros), la que se realizó con dificultades respecto de las etapas iniciales, ya que el suelo excavado presentaba mayor cohesión en la costa a diferencia del sector colindante a la Ruta 5.

Esta condición ha permitido mejorar la estabilidad de los taludes, reduciendo la necesidad de extender el perfil de excavación.

Las labores se han enfocado en ajustes operativos puntuales, incluyendo la habilitación de accesos para la retroexcavadora, la limpieza del sector y el retiro de material acopiado, favoreciendo una ejecución más controlada y eficiente de los trabajos.

En Colchane, en tanto, la construcción de la zanja alcanza el 63,3%, lo que representa 4,179 de un total de 6,6 kilómetros.

Para la ejecución de esta zanja se hizo un trabajo a largo plazo con la siguiente maquinaria: Bulldozer, retroexcavadora, cargador frontal, motoniveladora, excavadora, camión aljibe y camión tolva.