Ministro Arrau tras dictamen contra Steinert: "No vamos a emitir un juicio de valor sobre informes de Contraloría"

02 jul. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reaccionó este jueves al informe de la Contraloría General de la República que concluyó que la exministra María Trinidad Steinert Herrera excedió las atribuciones que le confiere la ley al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) la nómina de personas investigadas en una causa de carácter reservado.

Tras la publicación del documento del organismo fiscalizador, Arrau evitó emitir un juicio sobre el fondo del informe, aunque aseguró que la actual administración del ministerio ha reforzado el cumplimiento de las atribuciones que la ley entrega a la cartera y el respeto por las competencias de los organismos encargados de las investigaciones penales.

Ministerio revisó los informes

"No nos vamos a referir a emitir juicio de valor sobre informes de Contraloría. Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría, y es lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes", afirmó.

"Hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Orden y Seguridad Pública (...) En materia investigativa hay otros organismos que son los encargados", añadió.

Asimismo, agregó que "en lo personal, y es lo que se le ha transmitido a todos los equipos, es ser muy cuidadosos de enmarcarnos en el marco normativo, constitucional y legal, de mantener el rol de coordinación estratégica que corresponde a este ministerio".

Respecto del funcionamiento de la Unidad Ministerial Estratégica (UME), sostuvo que "el informe de Contraloría precisamente se ajusta a la realidad y a lo que estamos haciendo".