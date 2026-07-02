Se aproxima temporal de viento y lluvia: Jaime Leyton pronostica hasta 150 mm de precipitaciones en cuatro días en el sur

02 jul. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del intenso temporal de viento que afectó a la zona sur del país, especialmente a comunas como Pucón y Antuco, las autoridades ahora monitorean la llegada de un nuevo sistema frontal que dejará precipitaciones que iniciarán este fin de semana, las que podrían extenderse por cerca de cuatro días consecutivos.

En Antuco la emergencia continúa. La comuna permanece bajo alerta temprana preventiva, mientras cuadrillas de Frontel trabajan en la reposición del suministro eléctrico. Además, persisten problemas en los servicios de telefonía e internet debido a la falta de energía que afecta a las antenas de telecomunicaciones.

¿Cuándo llegan las lluvias al sur?

El meteorólogo de Mega Jaime Leyton advirtió que el nuevo evento meteorológico podría dejar importantes acumulados de agua.

"Van a tener precipitaciones durante casi cuatro días consecutivos. Viene un temporal no solamente de viento, sino que de lluvia, que podrían totalizar más o menos unos 150 milímetros en esos cuatro días", explicó.

Frente a la fecha de llegada del nuevo sistema frontal, el experto confirmó que las precipitaciones comenzarán "desde el día domingo de este fin de semana".

Se trató de un temporal "huracanado"

Respecto al temporal que afectó durante la jornada del miércoles, Leyton afirmó que se trató de un fenómeno excepcional.

"Los propios vecinos decían que 60 o 70 kilómetros por hora suele darse en los casos más importantes, pero esta vez se superaron los 100 kilómetros por hora. Es un temporal huracanado, porque alcanzan los 120 kilómetros por hora, que es la categoría mínima para un huracán según la escala internacional aceptada por la Organización Meteorológica Mundial", sostuvo.

El meteorólogo agregó que el período más crítico ya quedó atrás. "El peak era ayer (miércoles) entre las 11 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde. Lo más intenso ya culminó en esa zona", concluyó.