Vientos de hasta 150 km/h azotaron Pucón: 20 mil familias siguen sin electricidad y rutas permanecen cortadas

02 jul. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

La comuna de Pucón continúa enfrentando las consecuencias del intenso temporal que afectó a la zona sur del país. Aunque las fuertes rachas de viento disminuyeron durante la mañana de este jueves, la emergencia mantiene a más de 20 mil familias sin suministro eléctrico, mientras equipos municipales y de emergencia trabajan para despejar rutas y retirar árboles caídos.

Durante la jornada del miércoles, las rachas de viento superaron los 150 kilómetros por hora, provocando la caída de cientos de árboles, daños en el tendido eléctrico y cortes de caminos tanto en Pucón como en sectores cercanos de la región de La Araucanía.

Cerca de 400 árboles cayeron durante el temporal

Según el balance relatado por el periodista de Meganoticias, Ignacio Beltrán, entregado por la Municipalidad de Pucón, cerca de 400 árboles cayeron producto de los fuertes vientos. Hasta la mañana de este jueves, aproximadamente 150 ya habían sido retirados por cuadrillas municipales, organismos de emergencia, empresas forestales y personal de la Compañía General de Electricidad (CGE).

Uno de los puntos afectados corresponde a calle Brasil con Arauco, en pleno centro de Pucón, donde un árbol bloqueaba una de las principales vías de la ciudad.

A nivel regional, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que cerca de 60 mil clientes permanecían sin suministro eléctrico en La Araucanía, cifra que ha ido disminuyendo desde los más de 135 mil clientes afectados registrados durante el punto más crítico de la emergencia. Sin embargo, Pucón continúa entre las comunas más golpeadas por los cortes de energía.

"Los árboles todavía siguen cayendo"

El encargado de Emergencias de la Municipalidad de Pucón, Esteban Backit, explicó que los equipos han trabajado de manera ininterrumpida desde que comenzó la emergencia y llamó a la comunidad a mantener las medidas de precaución.

"El llamado como siempre al autocuidado, a la prevención, los árboles todavía siguen cayendo como los que estamos viendo a mi espalda. Durante la noche el viento no nos dio mucha tregua, la verdad, y ahora necesitamos volver a habilitar la ruta, y para poder hacer ese trabajo requerimos tenerlas despejadas. Así que el llamado es al autocuidado, mantenerse informados por los medios oficiales, por donde vamos a informar además si es que se llegara a habilitar la ruta Pucón-Villarrica", sostuvo.

Backit agregó que las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar durante la mañana: "Ayer durante la jornada, con la estación meteorológica de la Armada logramos marcar vientos arrachados que superaron los 150 kilómetros por hora. Ojo con ese dato, lo tenemos registrado, y durante la noche las rachas viajaron a eso de los 80 o 90 kilómetros por hora, y esperamos que siga descendiendo durante toda la jornada."

Finalmente, el encargado de Emergencias explicó que la reposición del suministro eléctrico dependerá del retiro de los árboles que permanecen sobre las líneas de transmisión.

"Hemos trabajado de manera conjunta con la Compañía General de Electricidad, pero efectivamente se dio esa situación, donde en muchos lugares intentamos generar los cortes de los árboles, pero lamentablemente manteníamos en algunos sectores tendidos eléctricos todavía con corriente, por tanto se generaron algunas situaciones complejas de incendio", alertó.

"La línea de transmisión que une Pucón y Villarrica, y la segunda que baja desde el volcán, ambas se encuentran en el suelo producto de la caída de árboles de gran envergadura. Por lo tanto, necesitamos hacer ese despeje para que luego la compañía pueda ingresar a trabajar. Ahora, el tiempo estimado, la verdad no lo tenemos y va a depender de que podamos rehabilitar luego todos los espacios afectados", cerró.

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