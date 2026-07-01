Temperaturas caerán hasta los -10°C: Emiten alerta por frío extremo en una zona del sur

01 jul. 2026 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por heladas moderadas a intensas que afectarán a una región del extremo sur del país, producto del ingreso de un sistema de altas presiones en la zona extremo sur del país.

Según informó el organismo, el fenómeno se desarrollará entre la madrugada y la mañana del jueves 2 de julio, periodo en el que se esperan temperaturas considerablemente inferiores a las habituales para la época.

¿Qué zona será afectada por las heladas?

La alerta considera específicamente a la Patagonia Subandina Norte, en la región de Aysén, donde se pronostican temperaturas extremas.

De acuerdo con la DMC, en ese sector se esperan temperaturas mínimas de hasta -10 °C, mientras que las máximas alcanzarían solo los -8 °C, manteniendo condiciones de intenso frío durante gran parte de la jornada.

DMC

¿Qué significa una alerta meteorológica?

La Dirección Meteorológica de Chile explicó que una alerta meteorológica se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Por ello, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos asociados a las bajas temperaturas.