¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno?: Revisa la fecha de regreso a clases según tu región

02 jul. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

Miles de escolares disfrutan de las vacaciones de invierno 2026, uno de los recesos más esperados del calendario escolar.

Sin embargo, la duración del descanso no es igual en todo el país, ya que las fechas de vuelta a clases varían según la región.

De acuerdo con el calendario escolar definido por el Ministerio de Educación, la mayoría de las regiones tendrá dos semanas de vacaciones, aunque en algunas zonas del norte y extremo sur del país el descanso será más extenso, debido a condiciones climáticas y sanitarias.

¿Hasta cuándo duran las vacaciones de invierno en la Región Metropolitana?

En la Región Metropolitana, las vacaciones comenzaron el lunes 22 de junio y se extenderán hasta el viernes 3 de julio.

Por lo tanto, los estudiantes deberán regresar a clases el lunes 6 de julio para retomar el segundo semestre escolar. La misma fecha de retorno aplica para gran parte del país.

Regiones que vuelven a clases el 6 de julio

Las siguientes regiones finalizarán sus vacaciones de invierno el viernes 3 de julio y retomarán las actividades escolares el lunes 6 de julio:

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Uno de los periodos más extensos de vacaciones de invierno se registra en la región de Magallanes, donde el receso se desarrolla entre el 29 de junio y el 17 de julio, completando un total de tres semanas de descanso.

Por lo tanto, la vuelta a clases está programada para el lunes 20 de julio. En esta misma fecha, deberán reintegrarse los estudiantes de las regiones de Los Lagos y Antofagasta.

Regiones que vuelven a clases el 27 de julio

En las siguientes regiones, el descanso escolar se prolongará hasta el viernes 24 de julio, por lo que el retorno a clases será el lunes 27 de julio:

Arica y Parinacota

Tarapacá

Aysén

¿Dónde revisar el calendario oficial?

Las fechas de vacaciones y regreso a clases pueden consultarse en el calendario escolar oficial publicado por el Ministerio de Educación para cada región del país.

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