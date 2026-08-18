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Fallece reconocido empresario serenense Manuel Daire Carle a los 76 años edad

¿Qué pasó?

Manuel Alí Daire Carle, conocido como "Nele", falleció este lunes a los 76 años.

La familia Daire, de orígen sirio e italiano, ha estado ligada a la actividad comercial de La Serena durante generaciones, vinculada a distintos negocios y emprendimientos familiares como Almacenes Daire

Además, Manuel Daire destacó por su participación en los rubros turístico e inmobiliario de la zona. De acuerdo a información de Diario Financiero, mantenía vínculos con sociedades como Turismo Peñuelas, e inversiones San Damián.

Además, en los últimos años se había embarcado en el desarrollo de inversiones y proyectos de corte inmobiliario.

A través de redes sociales, quienes lo conocían han manifestado el pesar por su partida, recordándolo por su legado en la zona.

Cuándo serán los servicios funerarios

Sus cercanos, que lo recuerdan como un hombre de familia, entregaron información sobre su funeral.

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La despedida de Manuel Daire se realizará este martes 18 de agosto a las 11:00 horas, con una misa en la Iglesia Santo Domingo, ubicada en Gregorio Cordovez #235, La Serena.

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