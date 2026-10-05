Cinépolis busca trabajadores en distintas regiones: Revisa las vacantes disponibles
- Por Francisca Mieres
Cinépolis, compañía dedicada a la exhibición cinematográfica, cuenta con distintas ofertas laborales disponibles, con puestos que abarcan áreas como atención al cliente, operaciones, mantención, aseo y administración.
Entre las oportunidades disponibles hay cargos para trabajar en distintas ciudades del país, con alternativas tanto para quienes buscan incorporarse como staff de cine como para personas interesadas en puestos de supervisión y otras áreas.
Vacantes disponibles en la Región Metropolitana
En Santiago y otras comunas de la Región Metropolitana se encuentran ofertas para distintos cargos. Entre ellas están:Ir a la siguiente nota
- Supervisor de operación, 42 horas, Cinépolis Maipú.
- Auxiliar de aseo, 42 horas, Cinépolis Maipú.
- Supervisor senior, 42 horas, Cinépolis Maipú.
- Atención al cliente, 28 horas semanales, Cinépolis Maipú.
- Auxiliar de almacén, 44 horas, Cine Hoyts Maipú.
- Atención al cliente, 42 horas, Vivo Outlet Maipú.
- Supervisor de operación, 42 horas, Puente Alto.
- Staff de cine, 42 horas, Santiago.
- Supervisor de operaciones, La Reina Plaza Egaña.
- Supervisor de operación, 42 horas, Cinépolis Parque Arauco VIP, Las Condes.
- Auxiliar de valores, Las Condes.
- Auxiliar de aseo, 42 horas, Cinépolis Plaza Egaña, La Reina.
- Staff de cine full time, Santiago.
- Staff full time, 42 horas, Cinépolis Casa Costanera, Vitacura.
- Auxiliar de mantención, Las Condes.
- Auxiliar de mantención, La Reina.
- Supervisor senior de operaciones, La Reina.
- Práctica profesional de mantenimiento, Cinépolis La Reina.
- Auxiliar de aseo de baños, 42 horas semanales, Cinépolis Parque Arauco, Las Condes.
Ofertas en regiones
La compañía también cuenta con puestos disponibles fuera de Santiago.
En Antofagasta hay vacantes para auxiliar de mantención, auxiliar de mantención de 42 horas, práctica profesional de mantenimiento y supervisor de operaciones de 44 horas en Cinépolis Líder.
En Puerto Montt se busca gerente de cine, auxiliar de mantención en Alerce y técnico júnior. También hay una vacante para técnico junior en Castro, además de un puesto de supervisor de operaciones en Cinépolis Castro.
En San Fernando hay dos puestos para auxiliar de mantenimiento de 42 horas y una vacante de supervisor de Cinépolis con jornada de 42 horas bajo modalidad 6x1.
También existen oportunidades para atención al cliente, con 42 horas semanales, en Cinépolis Quillota.
¿Cómo postular a los empleos de Cinépolis?
Las personas interesadas pueden revisar las vacantes publicadas por Cinépolis en Laborum, donde cada aviso detalla las funciones, requisitos y condiciones particulares del cargo.
La disponibilidad de los puestos puede cambiar a medida que avanza el proceso de selección, por lo que se recomienda revisar directamente cada publicación antes de realizar la postulación.
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