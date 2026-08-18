Personas cuidadoras: Así puedes obtener la credencial en el Registro Social de Hogares

18 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Las personas que realizan labores de cuidado sin recibir una remuneración pueden identificarse oficialmente como cuidadoras a través del Registro Social de Hogares (RSH).

Para hacerlo, existe el Complemento por Cuidados, trámite que incorpora esta información al RSH y con la que después se obtiene la Credencial para Personas Cuidadoras.

Este documento permite acceder a una atención preferente en distintas instituciones públicas y a descuentos en bienes y servicios mediante la Red de Empresas Chile Cuida.

¿Cómo se puede obtener la credencial en el RSH?

Para realizar el trámite, tanto la persona cuidadora como quien requiere cuidados deben estar inscritas en el RSH. Además, quien realiza las labores debe tener 18 años o más.

El primer paso es ingresar a la Ventanilla Única Social con ClaveÚnica. Allí se debe entrar al Registro Social de Hogares, seleccionar "Otros datos" y luego la sección "Cuidados".

Posteriormente, se debe elegir la opción "Ir a los trámites"; pulsar en "Cuidados"; y en la opción "Cuidas o alguien de tu hogar cuida de manera no remunerada a alguna persona en situación de dependencia y/o discapacidad", pulsar "Realizar el trámite".

El siguiente paso es seleccionar a la persona cuidadora no remunerada y luego "Continuar" hasta completar la información solicitada.

Aprobación de la solicitud

La información entregada es posteriormente contrastada con registros administrativos relacionados con discapacidad, dependencia funcional o necesidades educativas especiales permanentes.

Una vez enviada la solicitud, la municipalidad correspondiente revisará los antecedentes y entregará una respuesta durante los días siguientes. El trámite también puede realizarse de manera presencial en la oficina del RSH del municipio.

Si la solicitud es aprobada, la persona puede obtener su credencial digital mediante la Ventanilla Única Social. También existe una versión física que puede ser enviada al domicilio. Ambas tienen la misma validez.

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