Frei respalda la adhesión de Chile al Escudo de las Américas: "Fortalece la respuesta del Estado contra el crimen organizado"

03 oct. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

En contraste con sus pares Michelle Bachelet (PS) y Gabriel Boric (FA), este sábado el exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle respaldó la adhesión de Chile al Escudo de las Américas liderado por Estados Unidos.

En una carta publicada en el diario El Mercurio, quien fuera Presidente de la República entre 1994 y 2000 sostuvo que la iniciativa "fortalece la respuesta del Estado frente al crimen organizado y el narcotráfico".

Cabe recordar que Chile se unió a la iniciativa impulsada por Donald Trump durante el viaje del Presidente José Antonio Kast a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), lo que fue duramente criticado por la oposición y los exmandatarios Bachelet y Boric.

Frei respalda adhesión al Escudo de las Américas

De acuerdo a la misiva, Frei sostiene que "integrarse a este mecanismo voluntario abre oportunidades concretas: compartir información oportuna, mejorar el análisis de datos, capacitar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, y profundizar la coordinación fronteriza".

"Estas herramientas permitirán identificar rutas, seguir flujos financieros, desarticular cadenas logísticas y llevar ante la justicia a quienes dirigen y financian las bandas criminales", argumentó el exPresidente.

Según el suspendido militante de la DC, "la ciudadanía exige acciones claras y contundentes frente a quienes le han arrebatado el derecho a vivir en paz".

"La acción conjunta de los países de la región ampliará la persecución penal y enviará una señal inequívoca: ningún territorio será refugio seguro para quienes trafican drogas, lavan dinero, extorsionan o corrompen", añadió Frei.

Finalmente, sostuvo que "el Escudo de las Américas es una herramienta concreta para enfrentar, en forma unida y sostenida, una amenaza compartida. Es el primer intento concreto de cooperación regional para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Chile no puede quedarse al margen".

Todo sobre Eduardo Frei Ruiz-Tagle