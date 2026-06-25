Registro Social de Hogares: ¿Cómo saber si estoy en el 80% más bajo?

25 jun. 2026 - 09:00 hrs.

Diversos beneficios estatales utilizan como requisito pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), por lo que muchas personas se preguntan cómo verificar si cumplen con esa condición.

La forma más simple de comprobarlo es revisando la Cartola Hogar, documento oficial que informa el porcentaje de Calificación Socioeconómica asignado a cada familia y que permite determinar a qué tramo del Registro Social de Hogares pertenece.

Esta información resulta clave para acceder a distintas ayudas y subsidios entregados por el Estado, especialmente aquellos dirigidos a los sectores de menores ingresos.

¿Cómo saber si estoy dentro del 80% más vulnerable?

Para conocer tu porcentaje dentro del Registro Social de Hogares debes revisar tu Cartola Hogar siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio oficial del Registro Social de Hogares o a la Ventanilla Única Social.

Inicia sesión utilizando tu ClaveÚnica .

. Selecciona la opción "Ir a mi Registro".

Descarga tu Cartola Hogar.

¿Qué es la Calificación Socioeconómica?

La Calificación Socioeconómica (CSE) es un indicador que utiliza el Estado para ordenar a los hogares según su situación económica y nivel de vulnerabilidad.

Para determinar este porcentaje, se consideran distintos factores, como los ingresos de los integrantes del hogar, el número de personas que viven en la vivienda y características específicas de sus miembros, como edad, situación de dependencia o discapacidad.

El resultado ubica a cada familia dentro de un tramo porcentual que puede ser utilizado para postular a beneficios sociales.

En este documento aparecerá detallado el tramo de Calificación Socioeconómica al que pertenece tu hogar, permitiéndote verificar si formas parte del 80% más vulnerable de la población.

¿Qué hacer si no puedes revisar tu información por internet?

Quienes tengan dificultades para realizar el trámite de manera online también pueden solicitar orientación de forma presencial.

Para ello, pueden acudir a la municipalidad correspondiente a su comuna o a las oficinas habilitadas para entregar apoyo en trámites relacionados con el Registro Social de Hogares.

En esos lugares podrán recibir asistencia para revisar su información, actualizar antecedentes o resolver dudas respecto de su clasificación socioeconómica.

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