Registro Social de Hogares: Así puedes ingresar y revisar tus datos de forma online

18 jun. 2026 - 14:00 hrs.

El Registro Social de Hogares (RSH) es un sistema de información que tiene como objetivo caracterizar socioeconómicamente a la población y apoyar los procesos de selección de personas beneficiarias para subsidios, aportes y programas sociales.

Este instrumento contiene información autorreportada de personas y hogares, datos de los registros administrativos disponibles en el Estado e información de quienes son usuarios de prestaciones sociales administradas por entidades públicas o privadas.

¿Cómo puedo ingresar online al RSH?

Si no cuentas con información en el sistema y quieres crear un nuevo Registro Social de Hogares (RSH), puedes hacerlo en línea.

Para realizar el trámite, debes contar con un RUN chileno y ClaveÚnica, los cuales tienen que ser ingresados en Ventanilla Única Social.

Una vez dentro, completa los campos del formulario y adjunta la documentación requerida. Recibirás respuesta a tu solicitud por parte del municipio en los próximos cinco días.

Si tu hogar es seleccionado para una visita domiciliaria, personal municipal te contactará para agendar una cita.

Una vez que completes tu ingreso al RSH, podrás obtener tu Cartola Hogar, documento que indica el tramo de la calificación socioeconómica al que pertenece tu hogar.

Esta solicitud también se puede hacer de forma presencial en cualquier oficina del Registro Social de Hogares.

¿Cuáles son los requisitos para acreditar mi identidad?

Formulario de solicitud firmado por la persona jefa de hogar y por todas las personas mayores de 18 años que conforman el hogar (disponible en la plataforma al momento de realizar el trámite).

Copia de la cédula de identidad de quienes firman el formulario.

También debes adjuntar al menos uno de los documentos que acreditan el domicilio del hogar en el siguiente listado (estos documentos deben estar a nombre de un integrante del hogar que tenga más de 18 años de edad):

Escritura o certificado de dominio vigente de la propiedad.

Certificado de avalúo fiscal.

Boleta de servicios básicos (luz, agua, gas) o estado de cuenta emitido por la empresa proveedora de servicios de telefonía (fija o móvil), internet o servicio de televisión.

Contrato de arriendo.

Certificado de residencia emitido por la respectiva Junta de Vecinos.

Declaración emitida por el presidente de una comunidad indígena acreditada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Estado de cuenta, cartola o certificados emitidos por casas comerciales, instituciones bancarias, Fondo Nacional de Salud (FONASA), Instituciones de Salud Previsional (Isapre), Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Comprobante de pago de contribuciones.

Liquidación de sueldo o liquidación de pago de pensión en que se indique el domicilio.

Certificado emitido por el encuestador que haya realizado la visita domiciliaria al hogar, cuando haya sido seleccionado y no cuente con otra documentación de respaldo.

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