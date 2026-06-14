Registro Social de Hogares: Así puedes mantenerlo actualizado

14 jun. 2026 - 19:00 hrs.

A través del Registro Social de Hogares (RSH), las personas pueden ingresar sus datos para que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia genere una base con su información, a fin de establecer la calificación socioeconómica de las familias chilenas.

Para ello, el sistema toma en cuenta diversos factores como ingresos, características e integrantes del hogar, entre otros.

¿Cómo mantener actualizado mi Registro Social de Hogares?

En caso de que surjan cambios en los datos que ingresaste en primera instancia, puedes actualizar tu información a través del sitio web de la Ventanilla Única Social.

Es importante mantener actualizado tu RSH, ya que, en caso de que existan inconsistencias o información errónea, te arriesgas a multas.

Para actualizar tus datos, solamente debes ingresar al sitio web de la Ventanilla Única en este enlace (clic aquí) e iniciar sesión en la sección "Registro Social de Hogares"; puedes hacerlo ingresando con tu clave única. Una vez dentro, puedes modificar la información que haya que corregir o actualizar.

Una vez actualizados los datos ingresados, el sistema modificará tu tramo en caso de que corresponda según la información proporcionada.

Todo sobre Registro Social de Hogares