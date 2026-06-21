Registro Social de Hogares: Así puedes rectificar tus datos
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia realiza la calificación socioeconómica de los hogares chilenos basándose en los datos que las personas proporcionan a través del Registro Social de Hogares (RSH).
Para ordenar esta información, el sistema toma en cuenta diversos factores como ingresos, características de la vivienda e integrantes del hogar.
Si es necesario, puedes actualizar tu información a través del sitio web de la Ventanilla Única Social, ya sea porque surgieron cambios en tus datos o por otro motivo.Ir a la siguiente nota
¿Cómo rectificar los datos del Registro Social de Hogares?
Ahora bien, si el Estado tiene algún dato incorrecto y nunca ha correspondido a tu hogar, debes rectificar la información. Este trámite solamente se puede hacer presencialmente en oficinas del Registro Social de Hogares de tu comuna.
La información que requiere rectificación es la siguiente:
- Ingresos como trabajador o trabajadora dependiente.
- Ingresos como trabajador o trabajadora independiente.
- Ingresos de pensión o jubilación.
- Ingresos del capital.
- Propiedad de bienes raíces.
En el siguiente enlace (clic aquí) podrás revisar los documentos que necesitas para cada trámite y la descripción de cada uno.
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