Registro Social de Hogares: Así puedes rectificar tus datos

21 jun. 2026 - 19:00 hrs.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia realiza la calificación socioeconómica de los hogares chilenos basándose en los datos que las personas proporcionan a través del Registro Social de Hogares (RSH).

Para ordenar esta información, el sistema toma en cuenta diversos factores como ingresos, características de la vivienda e integrantes del hogar.

Si es necesario, puedes actualizar tu información a través del sitio web de la Ventanilla Única Social, ya sea porque surgieron cambios en tus datos o por otro motivo.

¿Cómo rectificar los datos del Registro Social de Hogares?

Ahora bien, si el Estado tiene algún dato incorrecto y nunca ha correspondido a tu hogar, debes rectificar la información. Este trámite solamente se puede hacer presencialmente en oficinas del Registro Social de Hogares de tu comuna.

La información que requiere rectificación es la siguiente:

Ingresos como trabajador o trabajadora dependiente.

Ingresos como trabajador o trabajadora independiente.

Ingresos de pensión o jubilación.

Ingresos del capital.

Propiedad de bienes raíces.

En el siguiente enlace (clic aquí) podrás revisar los documentos que necesitas para cada trámite y la descripción de cada uno.

Todo sobre Registro Social de Hogares