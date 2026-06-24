Bono de $30 mil por hijo: Gobierno ingresa proyecto con suma urgencia para beneficiar al 80% más vulnerable

24 jun. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció el ingreso con suma urgencia al Congreso de un proyecto de ley que busca entregar un aporte extraordinario de $30.000 por cada hijo o hija de entre 0 y 13 años de edad, beneficiando a las familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

La iniciativa forma parte del denominado "Plan Chile Sale Adelante" y tiene como objetivo apoyar a los hogares con niños y niñas, en medio de un escenario marcado por el aumento del costo de la vida y las necesidades económicas de muchas familias del país.

¿Quiénes podrían recibir el aporte?

Según la información difundida por el Ejecutivo, el proyecto contempla un pago extraordinario de $30.000 por cada hijo o hija entre 0 y 13 años.

El beneficio estaría dirigido exclusivamente a familias que formen parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, uno de los principales instrumentos utilizados por el Estado para focalizar ayudas sociales.

Por ejemplo, una familia con dos hijos dentro del rango de edad establecido podría recibir un aporte de $60.000, mientras que una con tres hijos accedería a $90.000, siempre que cumpla con los requisitos que determine la ley.

Proyecto fue ingresado con suma urgencia

Desde el Gobierno señalaron que el bienestar de las familias y de los niños es una prioridad, razón por la cual la iniciativa fue presentada con suma urgencia para acelerar su tramitación legislativa.

"Porque el bienestar de las familias es una prioridad, hoy ingresamos con suma urgencia al Congreso el proyecto de ley que entrega un aporte extraordinario de $30.000 por cada hijo entre 0 y 13 años, perteneciente al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares", indicaron.

¿Cuándo podría pagarse el beneficio?

Por ahora, el aporte aún no puede ser solicitado ni pagado, ya que el proyecto debe iniciar su discusión en el Congreso y completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.

Durante la tramitación se conocerán mayores detalles sobre la forma de pago, fechas de entrega y mecanismos de implementación de este beneficio, que busca aliviar el presupuesto de miles de familias con niños y niñas en todo Chile.

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