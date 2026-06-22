Subsidio ds1: Esta es la fecha máxima para postular

22 jun. 2026 - 14:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió el Primer Llamado Nacional 2026 del Subsidio para Sectores Medios (DS1), beneficio destinado a familias que no son propietarias de una vivienda y que cuentan con capacidad de ahorro para complementar la compra o construcción de una casa.

Este aporte estatal permite adquirir una vivienda nueva o usada, así como también construir una propiedad de hasta 140 metros cuadrados en sitio propio o mediante densificación predial, alternativa que consiste en levantar una nueva vivienda en un terreno donde ya existe otra construcción.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio DS1?

Para acceder al beneficio, los interesados deben tener al menos 18 años de edad, contar con cédula de identidad vigente y acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

Además, deberán disponer del ahorro exigido para el tramo al que postulan, monto que debió encontrarse depositado y disponible en la cuenta al 29 de mayo de 2026.

Los postulantes también deben cumplir con los requisitos establecidos en el Registro Social de Hogares (RSH), los cuales varían según el tramo de subsidio seleccionado.

¿Cuánto ahorro se necesita para postular?

Los montos mínimos de ahorro exigidos por el programa son los siguientes:

Para compra de vivienda:

Tramo 1: 30 UF (aproximadamente $1.220.000).

(aproximadamente $1.220.000). Tramo 2: 40 UF (aproximadamente $1.625.000).

Tramo 3: 80 UF (aproximadamente $3.250.000).

Para construcción en sitio propio o densificación predial:

Tramo 2: 30 UF (aproximadamente $1.220.000).

Tramo 3: 50 UF (aproximadamente $2.031.000).

Desde el Minvu recordaron que, de manera excepcional para este proceso, no será necesario presentar un certificado de preaprobación de crédito hipotecario al momento de postular.

Fechas clave del proceso

El llamado permanecerá abierto hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.

Postulación automática : desde el 16 de junio hasta el 30 de junio.

: desde el 16 de junio hasta el 30 de junio. Postulación en línea: desde el 17 de junio hasta el 30 de junio.

Formulario de Atención Ciudadana: desde el 19 de junio hasta el 30 de junio.

La postulación automática está dirigida a quienes participaron en el Segundo Llamado 2025 del Subsidio DS1 y no fueron seleccionados, siempre que continúen cumpliendo con los requisitos exigidos.

Tramos disponibles para todo el país

El llamado considera tres tramos de postulación para todas las regiones del país: El Tramo 1 está destinado exclusivamente a la compra individual de viviendas nuevas o usadas.

En tanto, los tramos 2 y 3 permiten tanto la adquisición de viviendas como la construcción en sitio propio o densificación predial, ya sea mediante postulaciones individuales o colectivas.

Las personas interesadas deberán contar con Clave Única para realizar cualquiera de los trámites de postulación habilitados por el Minvu.

¿Dónde realizar la postulación?

Las postulaciones se pueden efectuar a través de las plataformas digitales habilitadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, quienes participaron en procesos anteriores podrán revisar si cuentan con una propuesta automática de postulación disponible en el sistema.

El objetivo del programa es facilitar el acceso a la vivienda para familias de sectores medios que cuentan con capacidad de ahorro, entregando apoyo estatal para concretar la compra o construcción de una propiedad.

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