"Operación Pantano Penquista": 8 detenidos y 31 kilos de cocaína incautados tras investigación de más de un año

09 ag. 2026 - 09:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación de más de un año permitió desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico en la Región del Biobío. La denominada "Operación Pantano Penquista" terminó con ocho personas detenidas tras una serie de allanamientos realizados en Talcahuano y la Región Metropolitana.

Durante el operativo, la PDI incautó 31 kilos de clorhidrato de cocaína, además de marihuana, cuatro armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. También fueron encontrados cerca de 200 kilos de lidocaína y cafeína, sustancias que la organización utilizaba para adulterar y aumentar el volumen de la droga antes de comercializarla.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los integrantes de la banda trasladaban estas sustancias desde la Región Metropolitana hasta el Biobío. La lidocaína y la cafeína eran mezcladas con la cocaína para "abultar" el producto y así obtener mayores ganancias con su venta.

Uno de los principales allanamientos se realizó en una vivienda de Talcahuano que era utilizada como centro de acopio y punto de reunión de la organización. Desde allí se coordinaba parte de la logística para la adquisición, adulteración y posterior distribución de la droga.

La investigación también estableció que la organización mantenía un patrimonio estimado en más de $250 millones y que tendría vínculos con delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y tenencia de armas de fuego.

Desde la PDI explicaron que se logró determinar la existencia de "una estructura criminal que se dedicaba a la adquisición, abultamiento y posterior distribución de clorhidrato de cocaína", asentada principalmente en la comuna de Talcahuano.

Los ocho detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los integrantes de esta organización.