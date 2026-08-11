Gobierno solicita renuncia a seremi de Salud de Los Lagos en medio de denuncias por Ley Karin

11 ag. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud solicitó la renuncia de Evelyn Brintrup, quien se desempeñaba como secretaria regional ministerial de Salud de Los Lagos, marcando la salida número 30 de una autoridad regional durante el Gobierno de José Antonio Kast.

¿Qué dijo el Minsal?

La decisión fue comunicada este martes por la cartera mediante un breve comunicado, en el que confirmó la salida de la Seremi, quien llevaba algunos meses en el cargo. "El Ministerio de Salud solicitó la renuncia a la secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, Evelyn Bintrup", informó el Minsal.

A continuación, la cartera agregó: "El ministerio le agradece los servicios prestados durante estos meses e informará oportunamente la designación del seremi subrogante".

El Ministerio de Salud no especificó las razones de la solicitud de renuncia ni vinculó oficialmente la decisión con las denuncias y acciones judiciales que enfrenta la ahora exseremi.

Las denuncias contra Evelyn Brintrup por Ley Karin

La salida de Brintrup se produce en medio de una serie de denuncias presentadas por funcionarios de la Seremi de Salud de Los Lagos, según informa Radio Bío Bío.

El medio antes citado asegura que la exautoridad enfrentaba nueve denuncias en el marco de la Ley Karin, además de querellas y acciones de tutela laboral, las que se encuentran en procesos investigativos.

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Frente a las acusaciones, la entonces seremi había señalado que "acá hay una investigación que se tiene que hacer de manera exhaustiva por parte del Ministerio de Salud y que se comprueben los hechos".

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