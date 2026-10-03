"No hay derecho a lo que está pasando": Multitudinaria marcha en Madrid y otras ciudades españolas por la crisis de la vivienda

03 oct. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Decenas de miles de personas tomaron este sábado Madrid y otras ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis de la vivienda, después de que el Congreso rechazara medidas paliativas del gobierno de Pedro Sánchez, sometido a presión para que adelante las elecciones.

Multitudinaria manifestación por la vivienda

"Todos tenemos derecho a la vivienda y no hay derecho a lo que está pasando", afirmó a la agencia AFP Adhara Freile, una jardinera de 41 años que se unió a la protesta en la capital española.

La jornada culminó con momentos de tensión luego de que grupos de extrema derecha se concentraran en el centro de Madrid e intentaran llegar hasta el campamento por la vivienda que se instaló desde hace una semana en la céntrica Puerta del Sol.

La policía detuvo su avance, constataron periodistas de la AFP.

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Varios de los miembros de los grupos, que cuando se concentraron hicieron el saludo nazi, tuvieron que ser perseguidos por la policía para evitar que llegaran hasta el lugar donde acampan los manifestantes, según mostró un video del diario El País.

Al mediodía, unas 70.000 personas habían participado en la manifestación, de acuerdo con la delegación del gobierno español en Madrid. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas, uno de los organizadores, elevó hasta 500.000 la cifra de manifestantes.

Varias hileras convergieron en la Plaza de Cibeles bajo el lema "Hacia la huelga general".

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"Lo que se respira en las calles es una nueva energía (...) que viene de demostrar que ocho días de poder popular son capaces de hacer mucho más que ocho años de gobierno progresista", dijo Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en referencia al ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.

"Los políticos están a las órdenes del dinero, de los fondos buitre y alejados del pueblo", denunció Freile, quien vive con su pareja en un apartamento de un barrio de Madrid y teme tener que abandonarlo el próximo año, cuando venza el contrato, si le aumentan el alquiler, como ya les ocurrió a varios de sus vecinos.

Centenares de personas salieron también en ciudades como Palma de Mallorca, Santander, Segovia y Toledo, mientras que en Barcelona la protesta se suspendió por un temporal.

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En Valencia, la marcha terminó en enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes. Se saldó con nueve agentes heridos leves y cinco personas detenidas, según informó la prensa local.

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