Bono Logro Escolar: Conoce la fecha en la que se realizaría el pago

25 jun. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y está dirigido a estudiantes que cumplan ciertos requisitos. Se entrega de forma automática, es decir, no se debe postular.

El beneficio está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

El pago del Bono Logro Escolar se realizaría durante septiembre de 2026 a través de la CuentaRUT de BancoEstado, a nombre de cada beneficiaria o beneficiario informado.

¿Cuánto dinero entrega a los mejores de la promoción?

El beneficio va dirigido al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción o grupo de egreso durante el año anterior, y se paga en dos tramos:

$85.057 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

: para estudiantes que se encuentren dentro del de su promoción. $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

A modo de ejemplo si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150, con el siguiente desglose:

$85.057 (primer tramo) + $85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo).

Además, el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.

Otros requisitos para obtener la beca

Los alumnos no pueden tener más de 24 años.

pueden tener más de 24 años. Que sus familias sean beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).

del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF). Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Cursar entre 5° básico y 4° medio , durante el año inmediatamente anterior.

, durante el año inmediatamente anterior. Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.

Todo sobre Bono Logro Escolar