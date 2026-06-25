Bono Logro Escolar: Conoce la fecha en la que se realizaría el pago
- Por Francisca Mieres
El Bono Logro Escolar es un beneficio que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y está dirigido a estudiantes que cumplan ciertos requisitos. Se entrega de forma automática, es decir, no se debe postular.
El beneficio está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.
El pago del Bono Logro Escolar se realizaría durante septiembre de 2026 a través de la CuentaRUT de BancoEstado, a nombre de cada beneficiaria o beneficiario informado.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto dinero entrega a los mejores de la promoción?
El beneficio va dirigido al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción o grupo de egreso durante el año anterior, y se paga en dos tramos:
- $85.057: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
- $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.
A modo de ejemplo si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150, con el siguiente desglose:
$85.057 (primer tramo) + $85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo).
Además, el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.
Otros requisitos para obtener la beca
- Los alumnos no pueden tener más de 24 años.
- Que sus familias sean beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).
- Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).
- Cursar entre 5° básico y 4° medio, durante el año inmediatamente anterior.
- Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.
Leer más de