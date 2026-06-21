Bono Logro Escolar: ¿Qué familias reciben más de un aporte monetario?

21 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Los estudiantes que tengan las mejores calificaciones de su generación durante su etapa escolar pueden recibir una ayuda económica que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Se trata del Bono Logro Escolar. Esta ayuda se dirige a las familias del 30% más vulnerable de la población (según el RSH) con hijos que estudien en educación básica o media.

Pese a ser un beneficio automático, es decir, que no se necesita postular para recibirlo, los alumnos deben cumplir algunos requisitos para obtener el monto.

Algunos de estos requisitos son estar cursando entre 5.º básico y 4.º medio, tener menos de 24 años y estar dentro del primer 30% de mejores notas de su generación.

¿Qué familias reciben más de un aporte por el Bono Logro Escolar?

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes del 15% con mejor rendimiento de su promoción.

Mientras que los alumnos del segundo 15% con mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

Así, existen familias que pueden recibir más de un aporte por el Bono Logro Escolar, siempre y cuando tengan más de un hijo que cumpla con los requisitos. Es decir, si una familia tiene dos hijos cursando entre 5.º básico y 4.º medio, menores de 24 años y con buenas calificaciones, ambos podrán recibir el aporte.

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