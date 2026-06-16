Bono Logro Escolar: ¿Cuánto dinero entrega a los mejores estudiantes de la promoción?

16 jun. 2026 - 08:30 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio al que no se postula y que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF), destinado a estudiantes que cumplan determinados requisitos.

En concreto, quienes sean menores de 24 años, cursen entre quinto básico y cuarto medio, y pertenezcan al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, podrán acceder al bono.

¿Cuánto dinero entrega a los mejores de la promoción?

El beneficio va dirigido al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción o grupo de egreso durante el año anterior, y se paga en dos tramos:

$85.057: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

para estudiantes que se encuentren dentro del de su promoción. $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

A modo de ejemplo, si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150, con el siguiente desglose:

$85.057 (primer tramo) + $85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo).

Cabe destacar que el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría sumarse a otras transferencias del grupo familiar.

¿Cómo saber si recibí el beneficio?

Para saber si recibiste el beneficio, debes ingresar al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, escribir el RUT del alumno o de la persona que cobra los bonos del IEF, la fecha de nacimiento y hacer clic en "Acceder". También se puede consultar con la ClaveÚnica.

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