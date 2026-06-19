Alumnos prioritarios: Estos son los requisitos que deben cumplir para acceder a beneficios

19 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Si tu hijo o hija cursa entre prekínder y cuarto medio en un establecimiento con Subvención Escolar Preferencial (SEP), puede ser reconocido como alumno o alumna prioritaria.

Esta condición permite acceder a apoyo escolar adicional sin pagar matrícula ni mensualidad, tampoco en el proceso de admisión, ni cuota de incorporación o cualquier otro cobro obligatorio.

¿Cuáles son los requisitos para ser alumno prioritario?

Para acceder a esta condición, el estudiante debe cumplir dos requisitos base y al menos una condición adicional.

Requisitos base:

Cursar desde prekínder hasta cuarto medio .

. Estar matriculado en un establecimiento adscrito a la SEP.

Condiciones adicionales (debe cumplir al menos una):

Pertenecer al Sistema Chile Solidario , al Ingreso Ético Familiar (IEF) o al Sistema Seguridades y Oportunidades .

, al o al . Si no cumple lo anterior, estar dentro del tercio más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH). Ojo: estar en el 40% del RSH no equivale automáticamente al tercio más vulnerable (33,3%).

(RSH). Ojo: estar en el 40% del RSH no equivale automáticamente al tercio más vulnerable (33,3%). Si no cumple las dos condiciones anteriores y no tiene RSH vigente, estar clasificado en el tramo A de Fonasa.

Si no cumple ninguna de las tres condiciones anteriores, se evaluarán factores como ingresos familiares, escolaridad del padre, madre o apoderado, condición de ruralidad del hogar y grado de pobreza de la comuna donde reside.

¿Cuándo revisar los resultados y cómo apelar?

Los resultados para ser catalogado como alumno prioritario para el año escolar 2027 fueron publicados el pasado 5 de junio de 2026.

Para revisarlos, se debe acceder al sitio web de certificados del Mineduc (pincha aquí), donde se pueden ver los resultados con el RUT, fecha de nacimiento, número de serie de la cédula de identidad vigente y correo electrónico del estudiante.

También se pueden solicitar presencialmente en alguna sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad del apoderado y la del estudiante.

El plazo para apelar en caso de que el estudiante no fue considerado como alumno prioritario se termina el 3 de julio de 2026. El trámite se puede hacer a través de la misma plataforma del Mineduc.

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