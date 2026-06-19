Beneficio por años cotizados: Este es el máximo de dinero que puedes recibir

19 jun. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados es una ayuda económica para aumentar las pensiones de los jubilados que, desde enero de este año, se comenzó a pagar gracias a la reforma de pensiones.

Este aporte extra es un beneficio automático, es decir, no necesita postulación, sin embargo, se deben cumplir algunos requisitos para acceder a él y también existen algunas limitantes.

¿Cuánto es el máximo de dinero que se puede recibir?

Todos los beneficiarios reciben 0,1 UF extra por año cotizado en su pensión mensual, o sea, un poco más de $4.078, según el precio actual de la UF ($40.784).

Por lo tanto, para calcular el monto a recibir, los pensionados deben multiplicar su cantidad de años cotizados por 0,1 UF. Es decir, si una persona cotizó 15 años, entonces recibirá $61.170 extra mensualmente.

Sin embargo, existe un tope máximo de 25 años cotizados, por lo que tanto hombres como mujeres no pueden recibir más de 2,5 UF extra al mes (Cerca de $101.950).

Si la persona ya no tiene fondos en su cuenta, es decir, su saldo está en cero, igual recibirá el beneficio.

¿Cuáles son los requisitos del beneficio?

El beneficio va dirigido a pensionados de vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguro. También se deben cumplir otros requisitos.

Los jubilados deben tener 65 años o más y cumplir con un mínimo de cotizaciones para hacer efectivos los pagos que aumentan su pensión mensual.

Las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados, es decir, 10 años. Los hombres, en cambio, son 240 meses de cotizaciones, o sea, 20 años.

En ambos casos no se pueden superar los 300 meses continuos o discontinuos, lo que equivale a 25 años.

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