Bono Logro Escolar: ¿Qué rendimiento debe tener el alumno para recibirlo?

18 jun. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un beneficio que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y está dirigido a estudiantes que cumplan ciertos requisitos. Se entrega de forma automática, es decir, no se debe postular.

Para saber si recibiste el pago, debes ingresar al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social, escribir el RUT del alumno o de la persona que cobra los bonos del IEF, la fecha de nacimiento y hacer clic en "Acceder". También se puede consultar con la ClaveÚnica.

¿Cuánto dinero entrega a los mejores de la promoción?

El beneficio va dirigido al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción o grupo de egreso durante el año anterior, y se paga en dos tramos:

$85.057: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

A modo de ejemplo, si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150, con el siguiente desglose:

$85.057 (primer tramo) + $85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo).

Cabe destacar que el bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría sumarse a otras transferencias del grupo familiar.

¿Qué rendimiento debe tener el alumno para recibirlo?

Para acceder a este beneficio, el estudiante debe estar en el 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Además, debe cumplir los siguientes requisitos:

Los alumnos no pueden tener más de 24 años.

Que sus familias sean beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). Cursar entre 5° básico y 4° medio , durante el año inmediatamente anterior.

, durante el año inmediatamente anterior. Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.

Todo sobre Bono Logro Escolar