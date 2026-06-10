Bono Logro Escolar: ¿En qué mes se entrega este 2026?

10 jun. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Bono Logro Escolar ya tiene definidos sus montos oficiales, las fechas clave y quiénes recibirán este beneficio. Cabe recordar que se trata de un aporte monetario al que no es necesario postular, ya que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y se asigna de manera automática a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Logro Escolar?

El aporte está destinado exclusivamente a estudiantes de hasta 24 años de edad que se encuentren cursando su etapa escolar y cumplan con las siguientes condiciones:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH)

Cursar entre 5º básico y 4º medio durante el año escolar previo.

Estar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿En qué mes se entrega este 2026?

El Bono Logro Escolar consta de un único pago anual. Para este período 2026, la nómina oficial de alumnos seleccionados se liberará y comenzará a pagarse durante el mes de septiembre, habitualmente a mediados de mes y de forma previa a las festividades de Fiestas Patrias.

Cada proceso de revisión es independiente, lo que significa que el cruce de notas y vulnerabilidad se evalúa año a año; si un estudiante cumple los requisitos de excelencia consecutivamente, podrá volver a recibirlo en los próximos años que se entregue el bono.

¿Cuáles son los montos que entrega el beneficio?

Este aporte divide sus montos en dos tramos diferenciados según el rendimiento académico exacto del alumno dentro de su mismo curso:

$85.057: Para estudiantes que se ubiquen dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Para estudiantes que se ubiquen dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. $51.036: Para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Recordemos que este beneficio es totalmente compatible con otras transferencias o subsidios otorgados por el Estado. Además, es un aporte acumulativo por cada integrante del hogar que cumpla los requisitos. Por ejemplo, si una familia cuenta con dos estudiantes en el primer tramo y uno en el segundo, recibirá un pago total unificado de $221.150.

¿Cómo consultar si te corresponde el pago?

La acreditación del rendimiento escolar se realiza de forma interna mediante el cruce de datos entre el Mineduc y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por lo que las familias no deben presentar papeles.

Para verificar si un alumno es beneficiario, una vez publicada la nómina en la fecha señalada, los apoderados o estudiantes podrán ingresar al sitio oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Allí bastará con iniciar sesión digitando el RUT y la fecha de nacimiento del alumno, o bien acceder utilizando su ClaveÚnica.

El dinero se transfiere de manera directa a través de BancoEstado. En caso de que la persona seleccionada para recibir el pago no disponga de una cuenta bancaria vigente, el sistema le abrirá de forma automática una CuentaRUT sin costo, la cual podrá ser activada acudiendo a cualquier sucursal bancaria presentando únicamente su cédula de identidad.

Todo sobre Bonos