Bonos para madres en junio: Revisa los beneficios que pueden entregar más de $40 mil mensuales
- Por Paula Moreno
Durante junio, miles de mujeres en Chile pueden acceder a distintos bonos, subsidios y aportes económicos entregados por el Estado. Los beneficios están dirigidos a madres, mujeres embarazadas, trabajadoras y pensionadas, con el objetivo de apoyar sus ingresos y contribuir al bienestar de sus familias.
Entre las ayudas disponibles destacan el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el Subsidio Familiar (SUF), la Asignación Maternal, el Bono de Protección y el Bono por Hijo, cada uno con requisitos y montos específicos.
A continuación, revisa cuáles son los principales beneficios vigentes para madres y mujeres durante este mes y quiénes pueden acceder a ellos:
Bono al Trabajo de la Mujer
El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) está destinado a trabajadoras dependientes e independientes que tengan entre 25 y 59 años y pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).Ir a la siguiente nota
Este aporte busca incentivar la participación laboral femenina y entrega pagos mensuales o anuales, dependiendo de la modalidad escogida por la beneficiaria.
Los montos varían según la renta de la trabajadora, pudiendo alcanzar aproximadamente los $44.157 mensuales.
Subsidio Familiar
El Subsidio Familiar (SUF) está orientado a madres, padres o tutores que tengan a su cargo menores de 18 años y pertenezcan al 60% más vulnerable del país.
Actualmente, el beneficio entrega un monto mensual de $22.007 por cada carga familiar acreditada.
En el caso de personas con discapacidad, el aporte aumenta al doble, alcanzando los $44.014 por causante.
Asignación Maternal para trabajadoras embarazadas
La Asignación Maternal es un beneficio destinado a trabajadoras embarazadas y también puede ser solicitado por trabajadores cuyos cónyuges se encuentren en periodo de gestación.
El aporte se entrega durante el embarazo y busca contribuir a los gastos asociados a esta etapa.
Su monto depende del ingreso mensual de la beneficiaria y se calcula de manera similar a la Asignación Familiar, considerando distintos tramos de renta.
Bono de Protección o Bono Dueña de Casa
El Bono de Protección, conocido popularmente como Bono Dueña de Casa, está dirigido a las familias más vulnerables que participan en el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
A diferencia de otros beneficios, no requiere postulación, ya que se asigna automáticamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
El pago se entrega mensualmente durante un periodo de 24 meses y sus montos son decrecientes a medida que avanza el beneficio.
Bono por Hijo: un beneficio para mujeres pensionadas
El Bono por Hijo está dirigido exclusivamente a mujeres que ya se encuentran pensionadas y tiene como objetivo aumentar el monto de su jubilación.
El beneficio genera una bonificación por cada hijo nacido vivo o adoptado, equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales.
Este aporte no se paga de forma directa, sino que se incorpora al cálculo de la pensión de la beneficiaria, contribuyendo a mejorar sus ingresos durante la etapa de jubilación.
¿Cómo saber si puedes acceder a estos beneficios?
Gran parte de estos aportes consideran factores como el porcentaje de vulnerabilidad registrado en el Registro Social de Hogares, la situación laboral de la beneficiaria o la existencia de cargas familiares acreditadas.
Por ello, se recomienda revisar periódicamente la información personal y familiar registrada ante los organismos correspondientes para verificar el cumplimiento de los requisitos y acceder oportunamente a los beneficios disponibles.
Leer más de