Bonos para madres en junio: Revisa los beneficios que pueden entregar más de $40 mil mensuales

08 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Durante junio, miles de mujeres en Chile pueden acceder a distintos bonos, subsidios y aportes económicos entregados por el Estado. Los beneficios están dirigidos a madres, mujeres embarazadas, trabajadoras y pensionadas, con el objetivo de apoyar sus ingresos y contribuir al bienestar de sus familias.

Entre las ayudas disponibles destacan el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el Subsidio Familiar (SUF), la Asignación Maternal, el Bono de Protección y el Bono por Hijo, cada uno con requisitos y montos específicos.

A continuación, revisa cuáles son los principales beneficios vigentes para madres y mujeres durante este mes y quiénes pueden acceder a ellos:

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) está destinado a trabajadoras dependientes e independientes que tengan entre 25 y 59 años y pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este aporte busca incentivar la participación laboral femenina y entrega pagos mensuales o anuales, dependiendo de la modalidad escogida por la beneficiaria.

Los montos varían según la renta de la trabajadora, pudiendo alcanzar aproximadamente los $44.157 mensuales.

Subsidio Familiar

El Subsidio Familiar (SUF) está orientado a madres, padres o tutores que tengan a su cargo menores de 18 años y pertenezcan al 60% más vulnerable del país.

Actualmente, el beneficio entrega un monto mensual de $22.007 por cada carga familiar acreditada.

En el caso de personas con discapacidad, el aporte aumenta al doble, alcanzando los $44.014 por causante.

Asignación Maternal para trabajadoras embarazadas

La Asignación Maternal es un beneficio destinado a trabajadoras embarazadas y también puede ser solicitado por trabajadores cuyos cónyuges se encuentren en periodo de gestación.

El aporte se entrega durante el embarazo y busca contribuir a los gastos asociados a esta etapa.

Su monto depende del ingreso mensual de la beneficiaria y se calcula de manera similar a la Asignación Familiar, considerando distintos tramos de renta.

Bono de Protección o Bono Dueña de Casa

El Bono de Protección, conocido popularmente como Bono Dueña de Casa, está dirigido a las familias más vulnerables que participan en el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

A diferencia de otros beneficios, no requiere postulación, ya que se asigna automáticamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.

El pago se entrega mensualmente durante un periodo de 24 meses y sus montos son decrecientes a medida que avanza el beneficio.

Bono por Hijo: un beneficio para mujeres pensionadas

El Bono por Hijo está dirigido exclusivamente a mujeres que ya se encuentran pensionadas y tiene como objetivo aumentar el monto de su jubilación.

El beneficio genera una bonificación por cada hijo nacido vivo o adoptado, equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales.

Este aporte no se paga de forma directa, sino que se incorpora al cálculo de la pensión de la beneficiaria, contribuyendo a mejorar sus ingresos durante la etapa de jubilación.

¿Cómo saber si puedes acceder a estos beneficios?

Gran parte de estos aportes consideran factores como el porcentaje de vulnerabilidad registrado en el Registro Social de Hogares, la situación laboral de la beneficiaria o la existencia de cargas familiares acreditadas.

Por ello, se recomienda revisar periódicamente la información personal y familiar registrada ante los organismos correspondientes para verificar el cumplimiento de los requisitos y acceder oportunamente a los beneficios disponibles.

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