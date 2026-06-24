Bono Logro Escolar 2026: Estos son los cuatro requisitos clave para recibir hasta $85 mil por rendimiento académico

24 jun. 2026 - 11:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es uno de los beneficios automáticos que forman parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y está dirigido a estudiantes menores de 24 años, que cursen entre quinto básico y cuarto medio, con el objetivo de reconocer y premiar económicamente el buen rendimiento académico.

De acuerdo con lo informado por ChileAtiende, este bono no requiere postulación y es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago puede llegar de forma conjunta con otros beneficios del grupo familiar.

¿Cuáles son los requisitos del Bono Logro Escolar?

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con cuatro condiciones principales, además del requisito de edad (ser estudiante de hasta 24 años):

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior al pago del bono. Si la cartola hogar indica estar dentro del 40%, no implica necesariamente pertenecer al 30% más vulnerable, según la Ley N° 20.595 y su reglamento. Puedes revisar tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica. Cursar entre 5º básico y 4º medio durante el año inmediatamente anterior. Estar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso del año anterior. Haber estudiado en establecimientos de educación básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc), correspondiente a Ministerio de Educación de Chile.

Montos del Bono Logro Escolar

El beneficio se paga en dos tramos, según el rendimiento académico del estudiante dentro de su promoción:

$85.057 : para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento.

: para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento. $51.036: para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento.

Por ejemplo: si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150, con el siguiente desglose: $85.057 (primer tramo) + $85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo).

¿Cuándo se paga el bono?

El Bono Logro Escolar se pagó durante septiembre de 2025 en la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de cada beneficiaria o beneficiario informado.

Por este motivo, se espera que el pago correspondiente a 2026 se realice en una fecha cercana a la del año anterior.

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