"Tú eres mi ex, tú no eres mi marido": Ludmila contraatacó a Ballero quien decidió abandonar nuevamente Volverías con tu ex? 2

18 ag. 2026 - 08:15 hrs.

Volverías con tu ex? 2 volvió a liderar el rating este lunes, superando ampliamente a su competencia, y lo hizo con uno de los capítulos más emotivos e intensos de la temporada, marcado por el regreso de Álvaro Ballero y todo lo que eso desencadenó.

El capítulo arrancó con el beso entre Ludmila Ksenofontova y Kaoto, que generó gritos y celebración entre los participantes. El momento tenía un significado especial considerando que durante la estadía de Ballero, él constantemente le recordaba a Ludmila que debía ser "correcta" en las actividades.

Pero la alegría duró poco. Un video de último minuto enviado por Ballero desde Santiago interrumpió la celebración. "Te extraño mucho, estoy muy orgulloso de ti. Extraño dormir a tu lado, verte sonreír, tomarte la mano, abrazarte. Te deseo lo mejor y espero que algún día nos volvamos a ver en Chile", dijo él en el registro, generando incomodidad entre los participantes. Ludmila solo comentó que estaba bien que lo enviara, pero que no quería hablar del tema.

Ballero reingresa

Lo que nadie esperaba era que Ballero apareciera en persona. Al llegar a la casa y enterarse del beso con Kaoto, los reproches no tardaron en llegar. "¿Y te gustó el beso?... Tú no eres actriz… No lo hubiese hecho yo. Es una decepción más…", le reclamó mientras Ludmila lloraba.

Ella intentó defenderse y le recordó que él también había participado en actividades similares. "¿Entonces tú puedes y yo no? Y aparte tú eres mi ex, tú no eres mi marido, no eres mi esposo. Listo", le respondió con una firmeza que dejó a Ballero sin argumentos.

La discusión escaló hasta que Álvaro le dijo que parecía tener 15 años, y ella le preguntó si tenía que ser "amargada" como él. Ballero se fue empujando el portón, dando por terminado el intercambio de la manera más abrupta posible.

La última decisión de Ballero

Julio César Rodríguez intervino para propiciar una última conversación entre ambos en mejores términos, revelando además que Ballero había regresado con la intención de reincorporarse al reality, pero que desistió al no poder superar el beso con Kaoto.

Álvaro le pidió disculpas a Ludmila y ambos se abrazaron. Fue entonces cuando el exgerente de marketing se quebró completamente y soltó unas palabras que nadie esperaba escuchar. "Perdón por cómo reaccioné, pero se abrió una herida. Odio amarte como te amo. Me gustaría olvidarte y no pensarte nunca más. Qué patético, no sé qué voy a hacer", dijo entre lágrimas.

Ludmila lo escuchó y lo frenó con calma. "Ya, no hables más. Un abrazo", le dijo, recordándole que seguían siendo familia aunque ya no fueran pareja, en una de las escenas más emotivas que ha dado el programa.

Julio César conversó a solas con Ballero antes de que se fuera y le preguntó directamente por qué había vuelto. "Un sueño que nunca existió. Porque la amo. Es a la persona que más amo en mi vida, pero nuevamente me equivoqué", respondió Álvaro, cerrando su paso por Volverías con tu ex? 2 con una confesión que lo dejó completamente expuesto.

El animador le dejó una reflexión para el camino. "A veces cuando uno ama también tiene que dejar ir, es una forma de amar, la más difícil. El amor se transforma, amigo, créeme", le dijo Julio César, poniendo el cierre más humano posible a una historia que mantuvo en vilo a toda la casona.

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