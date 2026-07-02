Bonos exclusivos para mujeres: Estos son los beneficios que puedes recibir en julio

02 jul. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

En julio miles de mujeres en Chile pueden acceder a distintos bonos y subsidios estatales.

Mientras algunos aportes se entregan de manera automática, otros requieren cumplir ciertos requisitos relacionados con ingresos, situación laboral o composición familiar.

Entre los beneficios disponibles este séptimo mes del año destacan ayudas económicas dirigidas a mujeres trabajadoras, madres pensionadas, y pertenecientes a los sectores más vulnerables.

Conoce los bonos para mujeres que se pueden recibir en julio

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) está destinado a mujeres trabajadoras que tengan entre 25 y 64 años y que formen parte del 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este beneficio permite elegir entre dos formas de pago: una modalidad mensual o un pago anual. Si elegiste esta última opción, el bono se entregará en el mes de agosto.

Cabe destacar que el pago anual considera las rentas obtenidas durante el año calendario anterior (entre enero y diciembre de 2025).

Debido a la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), no se recibirán nuevas postulaciones. Si ya eres beneficiaria y cumples con los requisitos, recibirás automáticamente el pago.

Revisa más detalles en el siguiente link.

Subsidio Único Familiar y Subsidio Único Familiar Automático

El Subsidio Único Familiar (SUF) está orientado a personas que pertenecen al 60% más vulnerable según el RSH. Este beneficio entrega $22.601 mensuales por cada carga familiar y $45.202 en caso de que exista discapacidad.

En paralelo, el Subsidio Único Familiar (USF) Automático se concede sin necesidad de postulación a hogares que integren el 40% más vulnerable de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

En ambos casos, se debe cumplir con otros requisitos respecto a los niños que sean causantes del subsidio.

Durante el embarazo puedes solicitar el Subsidio Maternal (conocido como SUF Maternal) a partir del quinto mes de gestación.

El SUF se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del año en que el causante cumpla los 18 años. Este requisito no aplica si se trata de una persona con discapacidad.

Revisa más detalles en el siguiente link.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo está dirigido a mujeres de 65 años o más que sean madres —biológicas o adoptivas— y que se pensionen a través de una AFP o reciban la PGU o una Pensión de Sobrevivencia.

El beneficio busca aumentar el monto final de la pensión mediante una bonificación que comienza a generar rentabilidad desde el nacimiento del hijo y se paga una vez que la beneficiaria se jubila.

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil). Si nació después de esa fecha, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Entre los requisitos se encuentran acreditar 20 años de residencia en Chile y haber permanecido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Revisa más detalles en el siguiente link.

Bono de Protección

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es uno de los aportes estatales dirigidos a familias y personas en situación de vulnerabilidad que forman parte del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Se trata de un beneficio económico que se entrega de manera mensual durante 24 meses y, a diferencia de otros aportes, este no requiere postulación. Su asignación es automática para quienes cumplan con los requisitos.

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $24.523.

Desde el mes 7 al mes 12: $18.664.

Desde el mes 13 al mes 18: $12.832.

Desde el mes 19 al 24: $22.601 (valor corresponde al monto del SUF).

Revisa más detalles en el siguiente link.

Asignación Familiar y Asignación Maternal

La Asignación Familiar es un monto en dinero que recibirás por el reconocimiento de cada una de tus cargas familiares, si eres trabajadora o trabajador dependiente, independiente, pensionado o pensionada.

Además, podrás obtener este beneficio si eres una persona beneficiaria del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), Fondo de Cesantía Solidario, entre otros.

Por otro lado, la asignación Maternal es un aporte económico para trabajadoras embarazadas y trabajadores cuyas cónyuges en período de gestación sean cargas familiares, brindando un apoyo monetario mensual durante el embarazo.

En ambos casos, los montos a entregar dependen de la remuneración de cada persona:

Recibe $22.007 si percibe $631.976 mensuales o menos.

si percibe $631.976 mensuales o menos. Cobra $13.505 si sus ingresos son mayores a $631.976 hasta $923.067 mensuales.

si sus ingresos son mayores a $631.976 hasta $923.067 mensuales. Obtiene $4.275 si percibe más de $923.067 y menos de $1.439.668 al mes.

Revisa más detalles en el siguiente link.

Beneficio por Años Cotizados

El Beneficio por Años Cotizados es un bono automático que entrega un aporte mensual adicional en Unidades de Fomento (UF) a los pensionados por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida, y que tengan 65 años o más.

Para recibirlo inicialmente, las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años), con un máximo de 300 meses continuos o discontinuos (25 años).

El monto corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones. Este beneficio se suma directamente a la pensión que ya reciben.

El pago de este beneficio comenzó en enero de 2026 para quienes ya estaban pensionadas al 30 de noviembre de 2025, siempre y cuando cumplan los requisitos. Para quienes se pensionaron a partir de diciembre de 2025, se pagará de forma diferida: comenzará a entregarse cuando reciban su primera pensión e incluirá el retroactivo si corresponde.

Revisa más detalles en el siguiente link.

Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida

Este beneficio va dirigido a las mujeres y se obtiene de forma automática. Se otorga como una pensión, similar a una renta vitalicia calculada en UF, a mujeres pensionadas, con el objetivo de complementar su jubilación.

Busca reducir las desigualdades en los montos de pensiones que reciben hombres y mujeres, debido a las diferencias en las tasas de mortalidad que se aplican para el cálculo de estas (se estima que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida y, por ello, más años a financiar con sus ahorros previsionales).

El pago de la compensación comenzó en enero de 2026 y no requiere postulación. Al pensionarte y cumplir con los requisitos, recibirás el beneficio automáticamente.

Revisa más detalles en el siguiente link.

Pensión Garantizada Universal

Además de estos aportes, durante el segundo semestre continuarán los pagos mensuales de beneficios permanentes como la Pensión Garantizada Universal (PGU), destinada a personas mayores que cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cabe recordar que a partir de septiembre, se activará el aumento automático del beneficio para un masivo grupo de pensionados, aumentando el aporte desde los $231.732 actuales hasta los $250.275.

Revisa más detalles en el siguiente link.

Todo sobre Beneficio Mujer