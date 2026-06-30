Pago Anual del Bono Trabajo Mujer: ¿Cuándo se paga?

30 jun. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un subsidio estatal administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) que busca incentivar la participación laboral femenina.

A diferencia de otros beneficios, no requiere postulación anual: si ya eres beneficiaria y mantienes tu situación vigente, el pago llega de forma automática. Eso sí, hay condiciones que debes verificar para que el dinero efectivamente llegue a tus manos.

¿Cuándo se paga el BTM de forma anual?

La fecha ya está fijada: el pago anual correspondiente al año 2025 se realizará durante agosto de 2026. El cálculo considera las rentas que obtuviste entre enero y diciembre del año pasado, período sobre el cual SENCE verifica el cumplimiento de requisitos y determina el monto del subsidio.

Para que el depósito se concrete, es indispensable tener registrado y actualizado en tu expediente electrónico un medio de pago válido, ya sea una cuenta bancaria o la opción de cobro en efectivo. Si ese dato no está al día, el pago podría no llegar aunque tengas el beneficio activo.

¿Liquidación o reliquidación?

El resultado del proceso varía según la modalidad de pago que hayas seleccionado previamente:

Si optaste por el pago anual (sin anticipos mensuales), recibirás una liquidación con el total acumulado correspondiente al año .

. Si en cambio elegiste el pago mensual, el organismo realizará una reliquidación: comparará lo que te fue depositado mes a mes con lo que realmente te correspondía según tus rentas. Esa diferencia puede traducirse en un pago adicional o, en algunos casos, en la obligación de devolver parte de lo cobrado.

¿Tienes dudas? Así puedes consultar

Para revisar el estado de tu beneficio o actualizar tu medio de pago, puedes contactar a SENCE a través de su Plataforma Ayuda en el sitio web del servicio (clic acá para acceder).

Es importante tener en cuenta que, con la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), el BTM ya no recibe nuevas postulaciones. Solo quienes ya son beneficiarias activas podrán acceder al pago de agosto.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer