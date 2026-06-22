Fuero maternal en Chile: ¿En qué casos se puede extender?

22 jun. 2026 - 16:00 hrs.

El fuero maternal es uno de los principales derechos laborales que protege a las trabajadoras embarazadas en Chile, ya que impide que sean despedidas sin autorización judicial durante un período determinado.

Aunque muchas personas asocian esta protección únicamente al embarazo o al postnatal, la normativa establece que el beneficio se extiende por un plazo mayor, incluso después del nacimiento del hijo o hija.

¿Cuánto tiempo dura el fuero maternal?

Según el artículo 201 del Código del Trabajo, la protección se extiende desde el inicio del embarazo hasta un año después de que expire el descanso postnatal.

La legislación excluye de este cálculo el permiso postnatal parental, por lo que, en términos generales, el fuero maternal se mantiene hasta que el hijo o hija cumple un año y 84 días de edad.

Esto significa que la trabajadora conserva una protección especial frente a un eventual despido durante todo ese período.

¿Puede extenderse el fuero?

Sí. Existen casos en que el fuero maternal puede prolongarse más allá del plazo habitual. Esto ocurre cuando la trabajadora cuenta con una licencia de descanso postnatal suplementario. En ese escenario, el fuero se extenderá hasta un año después de finalizado dicho descanso adicional.

Por esta razón, la duración exacta de la protección puede variar dependiendo de las condiciones particulares de cada caso.

Mientras el fuero maternal se encuentra vigente, el empleador no puede poner término al contrato de trabajo de manera unilateral.

Si desea despedir a una trabajadora que cuenta con este beneficio, debe solicitar previamente una autorización judicial, procedimiento conocido como desafuero. Sin esa autorización, el despido no puede concretarse legalmente.

¿Quiénes tienen derecho a este beneficio?

El fuero maternal protege a las trabajadoras embarazadas desde el inicio de la gestación, independientemente de cuándo informen formalmente su estado al empleador.

La medida busca resguardar la estabilidad laboral durante el embarazo y los primeros meses de vida del hijo o hija, garantizando una protección especial para la maternidad y la crianza.

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