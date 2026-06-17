Bono de $30 mil por hijo que anunció al gobierno: ¿A quiénes les llegará de forma automática?

17 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Una de las medidas que anunció el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública 2026 fue un nuevo bono por hijo de $30 mil que entregará el Estado para enfrentar el aumento en el costo de la vida.

Eso sí, su aplicación aún está por verse. Y es que el beneficio primero deberá ser aprobado por el Congreso, luego que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley en los próximos días.

¿A quiénes les llegará de forma automática?

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que se trata de un beneficio automático, es decir, que no se debe postular para recibirlo.

Las personas que cuenten con los requisitos establecidos comenzarán a recibir los $30 mil pesos sin necesidad de hacer la solicitud. Todo esto, una vez que se apruebe en el Congreso.

"Sabemos que el costo de vida para las familias es una preocupación permanente, y queremos que esta ayuda llegue a tiempo", sostuvo la ministra.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono de $30 mil por hijo?

Si bien los requisitos deben establecerse una vez que el proyecto se apruebe, el Gobierno ya anunció algunos requerimientos para recibir el bono, los cuales son:

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares.

de la población según el Registro Social de Hogares. Tener hijos de entre 0 y 13 años inscritos en el RSH.

De esta forma, el monto final dependerá de la cantidad de niños que integren cada grupo familiar. Es decir, una familia con dos niños podría recibir $60 mil, y un hogar con tres hijos, accedería a $90 mil.

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