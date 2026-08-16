Así los adultos mayores pueden pagar menos en el transporte público

16 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Uno de los beneficios del Estado para los adultos mayores es la rebaja del 50% en las tarifas del transporte público en todo el país, con lo cual los mayores de 65 años pueden viajar a mitad de precio, sin importar la región en que residan.

Esta ayuda para la tercera edad se puede utilizar en más de 31 mil buses, incluyendo servicios urbanos, Metro de Santiago, metro y troles de Valparaíso, Biotren en el Biobío, lanchas subsidiadas del sur y buses rurales.

En el caso de la Región Metropolitana, los adultos mayores pagan solo $390 pesos en la tarifa del sistema integrado de transporte capitalino (buses RED, Metro y Metrotren Nos), sin importar el horario y permitiendo hasta dos combinaciones durante 120 minutos.

¿Cómo acceder a la rebaja en el transporte público?

De acuerdo al sitio web de la Ventanilla Única Social, en regiones, los mayores de 65 años solo necesitan presentar su carnet de identidad al abordar el transporte público, con lo cual se les debe otorgar la rebaja de 50% en el pasaje.

Para obtener el descuento en el Metro de Valparaíso, operado por EFE, se debe contar con la Tarjeta Adulto Mayor de uso personal e intransferible, que se puede solicitar presentando el carnet de identidad en las estaciones Puerto, Viña del Mar y Limache.

¿Cómo se accede a la rebaja en Santiago?

Según explican en la web de ChileAtiende, los adultos mayores que quieran optar por la rebaja en el transporte público capitalino deben solicitar o comprar la Tarjeta Adulto Mayor Intermodal (TAM).

Si es la primera vez que adquieres la TAM, la puedes solicitar gratuitamente en tu caja de compensación, llamando antes a los siguientes números:

Caja La Araucana: 600 422 81 00 .

. Caja Los Andes: 600 510 00 00 .

. Caja Los Héroes: 600 222 99 99 .

. Caja 18: 600 718 18 18.

Por otro lado, puedes comprar la TAM por $1.550 a través del sitio web de la Tarjeta Bip! (pincha aquí) y luego retirarla en los siguientes lugares:

Oficinas de servicio al cliente del Metro de Santiago (revisar aquí).

(revisar aquí). Oficinas de servicio al cliente de la Tarjeta Bip! : Metro Escuela Militar. Metro La Cisterna. Metro Vespucio Norte. Metro Plaza de Puente Alto. Morandé 226, local 3, Santiago.

: Sucursales de ChileAtiende mencionadas en la web de la Tarjeta Bip! (revisa direcciones aquí).

Desde ChileAtiende recuerda además que, si la apoderada o apoderado del adulto mayor hace el retiro de la TAM, esta persona debe presentar un documento que certifique esta relación.

Una vez la TAM esté en poder del adulto mayor que la solicitó o compró, podrá hacer inmediatamente uso de ella y pagar solo $390 en el transporte público de Santiago.

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