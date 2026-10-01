Bono Base Familiar: Este es el monto promedio que entrega el beneficio

01 oct. 2026 - 15:00 hrs.

El Bono Base Familiar es un beneficio monetario mensual variable dirigido a las familias y personas que participan de Chile Seguridades y Oportunidades y cumplen con los requisitos establecidos.

El aporte se entrega durante 24 meses desde su concesión, siempre que mensualmente se mantengan las condiciones necesarias para recibirlo.

¿Cuál es el monto promedio del Bono Base Familiar?

Según lo informado por el sitio web de Chile Seguridades y Oportunidades, el monto promedio estimado que entrega este beneficio alcanza los $40.046 mensuales.

Eso sí, el valor no es fijo y puede variar cada mes, ya que depende de la situación económica de la familia o persona participante del programa.

El bono cubre el 85% de la diferencia entre los ingresos mensuales per cápita de la familia o persona y el valor de la línea de pobreza extrema, correspondiente a $57.073, según CASEN 2009 y conforme al Decreto N°30 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que aprueba el reglamento de la Ley N°20.595.

Además, el monto comienza a disminuir en un sexto por mes a contar del mes 17 del aporte, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos, los que son verificados mensualmente.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Base Familiar?

Este beneficio está destinado a personas y familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades. No es necesario postular, ya que se activa automáticamente cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Entre los requisitos se encuentra participar del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en alguno de los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

También se considera que el ingreso per cápita mensual calculado sea inferior a $57.073, correspondiente al valor ajustado por IPC del umbral de pobreza extrema fijado en la normativa.

Para determinar el pago, se calcula el Índice de Aporte al Ingreso Familiar (IAIF), correspondiente al 85% de la diferencia positiva entre el ingreso per cápita calculado y el monto del umbral de pobreza.

Finalmente, se entrega el Bono Base cuando la diferencia entre el IAIF y el monto máximo per cápita por concepto de transferencia monetaria condicionada que podría recibir mensualmente la familia es positiva.

¿Cómo se paga el bono?

La familia o persona participante de Chile Seguridades y Oportunidades puede elegir cómo recibir y cobrar el beneficio.

Una alternativa es mediante depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia o en una CuentaRUT abierta por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin costo para el usuario.

También existe la opción de realizar el cobro de manera presencial en la Caja de Compensación Los Héroes o en las sucursales de BancoEstado correspondientes al domicilio del usuario. En este caso, se debe presentar la cédula de identidad.

El cumplimiento de los requisitos se verifica el día 15 de cada mes, instancia en que se identifica a quienes tienen derecho a recibir el Bono Base Familiar.