Cyber Monday 2026: ¿Cuándo comienza el evento de descuentos online en Chile?

01 oct. 2026 - 12:00 hrs.

El Cyber Monday 2026 ya tiene fecha confirmada y se realizará durante tres jornadas en octubre. El evento de comercio electrónico reunirá a cientos de empresas que ofrecerán promociones y descuentos exclusivos a través de sus plataformas digitales.

¿Cuándo comienza el Cyber Monday 2026?

La nueva edición del evento comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre de 2026 y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre. De esta manera, las ofertas estarán disponibles durante tres días.

La actividad es organizada por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y este año tendrá una particularidad: se conmemorarán 15 años desde la primera edición del Cyber en Chile.

Cientos de empresas participarán del evento

Durante las tres jornadas, los consumidores podrán acceder a las promociones disponibles en las empresas participantes y revisar ofertas correspondientes a distintas categorías y servicios.

La organización destaca que se trata de uno de los principales eventos de comercio electrónico del país y que las empresas participantes son verificadas.

¿Hasta cuándo durarán las ofertas?

El Cyber Monday finalizará oficialmente a las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre. Por lo tanto, el período anunciado contempla desde la medianoche del lunes 5 hasta el cierre del miércoles 7 de octubre.

La Cámara de Comercio de Santiago señaló que la iniciativa busca promover un comercio electrónico responsable, seguro y transparente, con el objetivo de entregar una experiencia de compra confiable para los consumidores.

Por último, en el sitio web oficial del Cyber Monday (clic acá para acceder) se pueden ver todas las marcas que serán parte de la instancia.

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