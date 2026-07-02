Vallejo, Galli, Thayer, Orrego y Bellolio: la "transversal" agenda con autoridades de imputados por tráfico de niños haitianos

02 jul. 2026 - 13:58 hrs.

Participaciones en cuentas públicas, lanzamiento de proyectos y reuniones en La Moneda. Esa era parte de la nutrida agenda que tenían miembros de una banda investigada por tráfico de migrantes que fue formalizada la semana pasada por la Fiscalía Centro Norte.

La asociación transnacional operaba captando familias en Chile bajo la promesa de reunificación familiar, cobrando sumas millonarias por trasladar a menores de edad desde Haití hacia Chile vía República Dominicana (RD).

En ese esquema, Julián Guzmán Mejía, dominicano de 41 años, jugaba un rol clave, pues era quien cruzaba con los niños desde Haití a RD de manera irregular y por pasos no habilitados.

Julián Guzmán Mejía

Guzmán es una figura conocida para las autoridades en Chile. Tiene una activa participación en redes sociales, donde se presenta como asesor jurídico y presidente de diversas organizaciones sociales. Y efectivamente, los registros en redes sociales dan cuenta de esa participación.

Guzmán aparece en fotografías en encuentros en La Moneda durante los últimos dos gobiernos. A inicios de marzo de 2020, participó de una reunión en La Moneda junto con el entonces subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli y el exdirector de Migraciones, Álvaro Bellolio.

Desde los equipos de ambas autoridades, comentaron que efectivamente el ciudadano dominicano solía participar de actividades relacionadas a migración, principalmente, por su rol en la agrupación “Federación Mesa Nacional Migrantes y Refugiados” (FENAMIR), que era presidida por Guzmán.

En esa misma calidad, participó de reuniones con la exministra Camila Vallejo en La Moneda. Así quedó plasmado en las redes de la exvocera, en las cuales publicó un encuentro del COSOC en La Moneda, donde también figura la exsubsecretaria Nicole Cardoch.

Y es que, en su calidad de presidente de Fenamir, Guzmán participó activamente en las sesiones del COSOC, donde figura como Consejero, aunque no ha asistido a ninguna sesión en 2026 (link). En 2023, también fue consejero del COSOC del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, donde fue designado como vicepresidente (link).

El pasado 20 de enero de 2025, el aún director del Sermig, Luis Thayer, rechazó la inscripción de Fenamir en el Registro de Organizaciones Sociales del servicio (link).

En ese entonces, Thayer ya estaba alertado que Guzmán estaba siendo investigado por la Fiscalía, pues meses antes la fiscal Carolina Suazo, le pidió un detallado informe respecto de los antecedentes de Guzmán en el marco de una investigación por tráfico de migrantes.

El exdirector conocía personalmente a Guzmán. Las fotos en redes sociales publicadas por el ciudadano dominicano dan cuenta de esa relación. Desde el círculo de Thayer, aseguran que no eran cercanos y que su relación se dio principalmente por la participación de Guzmán en el COSOC.

Luis Thayer y Julián Guzmán

En esos mismos registros, figuran también los dos haitianos formalizados la semana pasada: Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, quienes eran los líderes de la asociación. Cercanos a Thayer comentan que al menos Dormeus, también participaba habitualmente en las cuentas públicas, sin embargo, nunca tuvo mayor relación con él.

Jean Chery Dormeus, Luis Thayer y Ezechiel Rome

Mega Investiga, reveló que Dormeus trabajó en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, como facilitador intercultural. También es representante de una ONG que, según reveló Biobío, recibió más de $50 millones del Estado.

Los registros no sólo dan cuenta de reuniones con autoridades de Gobierno, sino que también con autoridades regionales.

El 1 de julio de 2024, el gobernador Claudio Orrego lanzó el programa Convivencia Intercultural Migratoria, que buscaba “relevar las buenas historias de contribución, apoyo mutuo y tradiciones, valores y folclor”. Guzmán Mejía asistió al evento de lanzamiento de dicha iniciativa, donde se sacó fotos junto al gobernador.

Desde el equipo del gobernador señalaron a Mega Investiga que Orrego no tuvo reuniones con la persona consultada, solo lo vio en el evento sobre migrantes, donde él era un asistente y le pidió una foto. Agregaron que el “evento quedó registrado en el perfil de X de la autoridad, donde queda clara su postura sobre los migrantes que delinquen” (link).

Las dudas sobre el acceso al sistema reservado de Migraciones

Mega Investiga reveló que en 2018 Guzmán tuvo acceso a un sistema reservado del Servicio de Migraciones. Lo anterior, quedó consignado en un oficio reservado que envió el exdirector Thayer a la Fiscalía Centro Norte.

En dicho documento, se señalaba que tras una auditoría solicitada por el Sermig, se constató que a Guzmán Mejía se le otorgó una cuenta en dicho sistema el 19 de octubre de 2018, la cual mantuvo activa durante tres semanas en el marco del Plan de Retorno Voluntario.

Según el mismo documento, Guzmán utilizó dicho acceso para requerir actualizaciones de informes de extranjeros a la PDI.

Fuentes consultadas por Mega Investiga, aseguran que Guzmán y Dormeus, efectivamente participaron de dicho plan. Que habrían sido subcontratados a través de la empresa Abenis, una entidad que habría contratado la subsecretaría de Interior para ejecutar dicho plan.

El equipo que integraban Dormeus y Guzmán, no habría funcionado como se esperaba y finalmente se desintegró a las pocas semanas de haberse conformado.