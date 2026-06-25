EXCLUSIVO | Imputado por red de tráfico de niños haitianos trabajó para la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

25 jun. 2026 - 15:21 hrs.

Uno de los principales imputados formalizados por la Fiscalía Centro Norte en la investigación por una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes haitianos, principalmente niños, mantenía simultáneamente un contrato a honorarios con la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

Se trata de Jean Chery Dormeus, ciudadano haitiano formalizado por los delitos de asociación ilícita para el tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito reiterado de migrantes agravado por afectar a niños, niñas y adolescentes y lavado de activos.

La investigación, dirigida por los fiscales Francisco Jacir y Carolina Suazo, sostiene que la organización operó “al menos desde mediados del año 2024 a la fecha”, promoviendo y facilitando el ingreso ilegal de migrantes haitianos hacia Chile, aprovechando los procesos de reunificación familiar y cobrando cerca de $3 millones por cada menor trasladado.

Sin embargo, mientras —según la imputación del Ministerio Público— desempeñaba un rol clave dentro de esa estructura criminal, Dormeus también registraba contratos vigentes con la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

Contratado a honorarios

Registros de Transparencia Activa revisados por Mega Investiga muestran que Jean Chery Dormeus aparece contratado a honorarios por el municipio durante 2025 y 2026.

En los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025 figura desempeñándose como “Facilitador Intercultural”, con una remuneración bruta mensual de $1.200.000.

Posteriormente, entre enero y marzo de 2026, fue contratado como "Gestor Intercultural 1", manteniendo la misma remuneración.

En abril, mayo y junio de 2026, en tanto, aparece desempeñándose como “Gestor Cultural”, nuevamente con honorarios brutos de $1.200.000 mensuales.

Los registros indican que los contratos se extendieron desde el 1 de agosto de 2025 hasta, al menos, el 30 de junio de 2026.

El rol que le atribuye la Fiscalía

Durante la audiencia de formalización, los fiscales Francisco Jacir y Carolina Suazo sostuvieron que Dormeus no era un colaborador secundario, sino uno de los integrantes relevantes de la organización.

Según la imputación, “trabaja conjuntamente con el líder de la organización criminal” y “se encarga de coordinar desde Chile el ingreso ilegal de NNA haitianos desde Haití a República Dominicana, para trasladarlos luego al aeropuerto de Santo Domingo”. Asimismo, la Fiscalía sostiene que enviaba a los padres los antecedentes del adulto que viajaría con los menores para tramitar las autorizaciones notariales e incluso que estas “la falsifican si fuera necesario”.

Los persecutores agregaron que, en algunos casos, Dormeus “tramita directamente el permiso de reunificación familiar de los NNA haitianos, cobrando un monto aparte por tal gestión”.

La empresa que también aparece en la investigación

La formalización además identifica a Cananeen SpA como una de las sociedades que, según la Fiscalía, era utilizada por la organización criminal para desarrollar parte de sus operaciones.

Precisamente, esa empresa fue constituida en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la misma municipalidad que posteriormente contrató a Dormeus a honorarios.

Acusación de lavado de activos

Además del tráfico de migrantes, la Fiscalía Centro Norte formalizó a Dormeus por lavado de activos.

Según expusieron Jacir y Suazo, el imputado recibió ingresos por al menos $408 millones y utilizó tanto cuentas bancarias personales como la cuenta corriente de Cananeen SpA para ocultar o disimular el origen del dinero.

La investigación también detectó 29 depósitos en efectivo por altos montos incompatibles con los ingresos declarados ante el Servicio de Impuestos Internos y la compra de un vehículo Jetour a nombre de su cónyuge, operación que, según el Ministerio Público, buscaba ocultar el origen ilícito de los fondos.

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