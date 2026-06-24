¿Qué pasó con los tres niños haitianos que llegaron a Chile cuando su papá ya había fallecido?

24 jun. 2026 - 16:17 hrs.

El informe de Contraloría –que causó alarma pública sobre la situación de niños haitianos en Chile– ahora en su versión final estableció que existen una serie incumplimientos e irregularidades en las decisiones adoptadas por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) en la aplicación de las visas de reunificación familiar.

El texto que entregó la Contraloría en su informe final de fiscalización al Sermig —al que tuvo acceso Mega Investiga— apunta directamente a Luis Thayer, quien se desempeñó como Director Nacional del servicio durante el gobierno de Gabriel Boric y fue el firmante del documento que hoy se encuentra en el centro de la controversia.

Los tres niños haitianos

Uno de los casos que más llamó la atención del preinforme y generó alerta pública fue el de tres niños haitianos que llegaron a Chile un mes después de que su padre había fallecido.

En febrero de 2025, el padre de los niños haitianos –que mantenía residencia definitiva en Chile– recibió la noticia que esperaba con ansias: los permisos de reunificación familiar que había solicitado para sus hijos fueron aprobados.

Sin embargo, un mes después de esa noticia, en marzo de 2025, el adulto falleció. Pero los trámites migratorios ya estaban en curso y el 25 de abril del mismo año, sus hijos aterrizaron en suelo chileno.

“Esa persona falleció un mes antes del ingreso de esos menores, sin que se haya efectuado una gestión oportuna sobre el destino de los menores, ni se haya informado a las entidades involucradas en la materia”, dice el preinforme de Contraloría.

De la muestra de 105 menores de edad que la CGR visitó para el preinforme, esos 3 menores correspondían al grupo de 41 niños que sí fueron contactados por los fiscalizadores y funcionarios de las Oficinas Locales de Niñez (OLN).

En la visita, los funcionarios se entrevistaron con los tres niños y, según quedó por escrito, “se pudo constatar la presencia de los menores en el domicilio registrado, en buenas condiciones. Debido a la muerte del padre, el menor será derivado al Programa DCE (Diagnóstico Clínico Especializado) para evaluación psicológica y además será derivado a programas de apoyo social”.

Los menores, según pudo conocer Mega Investiga, se encuentran en buen estado, en compañía de familiares y asisten de forma regular al colegio. Viven en Puente Alto, en una toma al lado de la ribera del Río Maipo.

Además de ello, Contraloría requirió al Sermig el 13 de agosto de 2025 sobre la situación particular de esos tres menores de edad.

“El 21 de agosto de del mismo año, el SERMIG señaló que al haber tomado conocimiento del fallecimiento del padre de los menores, ofició a la Subsecretaría de la Niñez para que emitiera un informe de la situación de ellos en Chile, así como al Consulado de Haití en Santiago, para su conocimiento y fines, los cuales adjuntó como evidencia de las acciones emprendidas”, señaló la CGR.

Mega Investiga accedió a antecedentes de ese informe elaborado por la Subsecretaría de la Niñez durante la administración pasada, a cargo de Verónica Silva.

“Los niños están bien, al cuidado de un tercero significativo (familiar). Están escolarizados, inscritos en un Cesfam y están siendo monitoreados por la Oficina Local de la Niñez (OLN) de su comuna de residencia”, es parte de las conclusiones de dicho documento.

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